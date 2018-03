Brabec: ANO a ČSSD se často shodují. Spor o daně ale trvá

Nejistota spojená s diskuzí o takzvaném czexitu, tedy vystoupením Česka z Evropské unie (EU), už pronikla do vrstev manažerů a investorů firem – znepokojeno je 78 procent z nich. Více než čtvrtina podniků by v případě opuštění EU zvažovala přesunutí svých investic do jiných zemí. Alespoň to vyplývá z březnového průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), kterého se zúčastnilo 150 firem.