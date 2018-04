Brabec očekává, že Babiš sdělí zbytku hnutí ANO výsledek jednání s KSČM a ČSSD

Místopředseda hnutí ANO Richard Brabec očekává, že na úterním jednání vedení ANO premiér v demisi a šéf hnutí Andrej Babiš kolegům popíše, na čem se dohodl s lídry KSČM a ČSSD na čtvrtečním jednání o nové vládě, a navrhne další postup.

Odmítavě se při příchodu na dnešní jednání vlády v demisi v pražské Strakově akademii Brabec postavil k požadavkům sociálních demokratů na oslabení zastoupení hnutí SPD Tomia Okamury v orgánech Sněmovny i návrhu, aby koaliční smlouva obsahovala formulaci, že prvoinstančně odsouzený člen vlády odstoupí.

Formulace je podle Brabce účelová, týká se dotační kauzy premiéra v demisi Čapí hnízdo. "Nikdy to v žádné koaliční dohodě nebylo, přesto ta situace mohla nastat," uvedl. Stejně tak by podle něj mohl dokument obsahovat výčet situací, kdy by měl člen vlády odstoupit. Připustil nicméně, že by mohl přistoupit na nějaký kompromis, kdyby k němu vyjednavači došli.



Požadavek ČSSD na novou volbu některých míst ve Sněmovně, která obsadili reprezentanti hnutí SPD, má Brabec za riskantní. "Sněmovna byla podle výsledků voleb nějak ustavena, jak z hlediska vedení, tak vedení výborů.

Teď přichází sociální demokracie s jasným zadáním na některé lidi. Nám se to nelíbí, není to dobře, vyvolá to další problémy ve Sněmovně. Pak bychom se museli bavit o úplné změně sil ve Sněmovně, a to se obávám, že v těchto podmínkách, by bylo velmi nebezpečné," konstatoval.

Širší vedení hnutí ANO se v úterý v podvečer sejde v sídle strany na pražském Chodově.

Širší vedení sociální demokracie v sobotu potvrdilo, že rozhodnutí o vstupu do kabinetu ANO, který by tiše podpořili komunisté, nechá na svých členech, kteří o něm rozhodnou v referendu do dvou měsíců.

ČSSD si také rozhodnutím svého ústředního výkonného výboru zakázala spolupráci s hnutím SPD na celostátní úrovni. Už dříve odmítla být ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD.



Předsednictvo ČSSD souhlasilo s obnovením jednání s ANO před týdnem. Reagovalo tak na novou nabídku ANO, které je socialistům ochotno přenechat pět ministerstev včetně sporného vnitra. Ve čtvrtek se pak uskutečnila první schůzka lídrů stran Babiše, Jana Hamáčka (ČSSD) a Vojtěcha Filipa (KSČM).