Zemřel senátor Hajda. Slušný člověk a bojovník za zemědělce, říkají jeho přátelé

Ve věku 68 let v úterý zemřel břeclavský senátor Jan Hajda z Pavlova. Potvrdil to statutární místopředseda břeclavské okresní organizace ČSSD Igor Chlup.

Ve věku 68 let zemřel břeclavský senátor Jan Hajda.Foto: kancelář Senátu ČR

Hajdovi letos končilo druhé funkční volební období. V Senátu byl od roku 2006. „Byl významnou osobností sociální demokracie v polistopadové éře. Podporoval vinaře či rybáře. Byl velkým bojovníkem za kvalitní jihomoravská vína," řekl Chlup.

V Senátu byl předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a také členem Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Byl rovněž předseda zemědělského družstva v Sedleci a dříve také šéfem břeclavské okresní agrární komory.

Senátor Hajda bude mít pohřeb v pondělí pátého března ve třináct hodin v Mikulově na náměstí.

Současný předseda břeclavské okresní agrární komory Antonín Osička ztratil úmrtím Hajdy i svého dobrého přítele. „Je to obrovská ztráta. Nejen pro zemědělce a Břeclavsko. Těžko hledám slova. Ještě v minulém týdnu jsme se setkali,“ uvedl Osička.

Podle něj byl Hajda dlouhodobě nemocný a podlehl zákeřné nemoci. Měl mít rakovinu. „Byl to jeden z posledních velkých bojovníků za zemědělce. Odvedl pro nás velký kus práce. Bohužel tento svůj boj prohrál,“ dodal Osička, který se se senátorem osobně znal od mládí.

S Hajdou často spolupracoval i bývalý poslanec a spolustraník Jiří Petrů z Valtic. „Byl to dobrý kamarád, pracovitý člověk. Ke všem věcem měl lidský přístup, je to velká ztráta. Své branži - zemědělství - rozuměl. Do poslední chvíle byl předsedou družstva," reagoval Petrů.

Práci Hajdy ocenil i břeclavský výtvarník Karel Křivánek. „Pro oblast zemědělství dokázal něco udělat. Nebyl velký řečník, ale šel si za svým. To se mi na něm líbilo. Odešel slušný člověk,“ zmínil Křivánek.

Jako na zemědělce a vinaře tělem i duší na Hajdu vzpomíná také bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Vždy jsem si cenil jeho odborných znalostí podložených praktickými celoživotními zkušenostmi v zemědělském podniku, budu vzpomínat na přátelská setkání a debaty u skleničky jihomoravského vína," napsal Hašek na svůj Facebook.

Podle Chlupa se Hajda chystal na obhajobu svého mandátu v Senátu. „Měl elán a chtěl do letošních senátních voleb zasáhnout. V sociální demokracii měl podporu pro svou kandidaturu na další volební období," sdělil Chlup.

Doplňovací volby do Senátu se v břeclavském obvodu konat nebudou. Podle volebního zákona se totiž doplňovací volby nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora. Uskuteční se tedy až řádné volby na podzim.