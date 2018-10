Brexit? Doufám, že se jednání zrychlí. Dostáváme se do kritické fáze, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že se po sjezdu britských vládních konzervativců zrychlí jednání o vystoupení Británie z Evropské unie. Podle něj na dohodu moc času nezbývá. Předpokládá, že v případě potřeby by EU svolala k brexitu mimořádný summit, řekl dnes ČTK a České televizi po jednání sněmovního evropského výboru.

"Brexit se zatím moc nepohnul dopředu a dostáváme se do kritické fáze, kdy by do konce listopadu měla být ta dohoda," řekl Babiš. Předtím na jednání výboru uvedl, že zbývá dohodnout zhruba deset procent podmínek vystoupení Británie z EU. Zásadní nevyřešený problém je podle něj hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Babiš zdůraznil, že je třeba zamezit vytvoření pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, protože taková hranice by mohla vést k obnovení konfliktů, které vrcholily v 90. letech minulého století. Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař na výboru řekl, že EU pracuje na návrhu zvláštního režimu pro Severní Irsko, bude ale záležet i na postoji Británie.

Podle premiéra je zbývajících 27 členských zemí EU v postoji jednotných a čekalo se na to, jak skončí zářijový sjezd konzervativců britské premiérky Theresy Mayové. "Doufejme, že teď ta jednání se zrychlí a najdeme řešení," řekl Babiš.

O brexitu bude jednat summit EU příští týden, na něm ale Babiš ještě závěrečný průlom neočekává. Pokud by se však do konce listopadu nepodařilo najít dohodu, znamenalo by to podle něj velký problém, protože smlouvu o brexitu musí do března příštího roku schválit parlamenty členských zemí EU i Británie. Proto podle Babiše není nutné čekat na prosincový řádný summit EU s konečnou dohodou. "Já si myslím, že je to tak důležité, že určitě může být svolán mimořádný summit jenom k brexitu," řekl.