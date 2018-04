Březnové nehody si vyžádaly smrt 32 lidí. O dva více než loni

/VIDEO/ Hrkačky. Dřevěné nástroje, které dokáží udělat neskutečný rámus. Od čtvrtka až do soboty jdou slyšet dřevěné zvuky hlasitých nástrojů ve Vyškově od ulice Víta Nejedlého až po Pazdernu. Ve vyškovských Dědicích ale není snad nikdo, komu by zrovna tento rámus vadil. Lidé ho naopak vítají. Podle místních je to pěkná tradice a jsou rádi, že se v Dědicích obnovila.