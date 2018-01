Brněnský rektor Bek chce do Senátu. Hnutí STAN jej podpoří

Starostové a nezávislí podpoří v letošní kandidatuře do Senátu rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. Senát má být pojistkou proti nedemokratickému vývoji, který hrozí vzhledem k tomu, že ANO podle Starostů míří k vládní spolupráci s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie.

Po dnešním zasedání celostátního výboru hnutí STAN o tom informoval jeho předseda Petr Gazdík.

O Bekovu zájmu o vstup do politiky dnes informoval zpravodajský server Echo24.cz. Protože se blíží ke konci svého druhého mandátu na univerzitě, vyjednává podle webu o podpoře politických stran v kandidatuře do Senátu v obvodu Brno-město. Bek v listopadu odmítl nabídku, aby se stal minstrem školství. Předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který vládu sestavoval, jménem rektorů navrhl, aby se ministrem stal Robert Plaga, kterého později Babiš do vlády nominoval.

Starostové dnes uvedli, že chápou Senát jako pojistku toho, aby se v Česku neopakovala situace z roku 1948, kdy postupně slábla československá demokracie. "Hluboce nás znepokojuje situace, ve které země je. Situace nás děsí, proto jsme v minulém týdnu podnikli jednání se všemi demokratickými stranami," uvedl Gazdík.

Ze schůzek podle Gazdíka vyplynulo, že demokratické strany by byly schopné najít řešení, avšak špuntem jakýchkoliv jednání je to, že Babiš, stíhaný kvůli údajnému podvodu v případu farmy Čapí hnízdo, trvá na funkci premiéra. Strany však vládní angažmá stíhaného politika odmítají. "Nemůže tu vzniknout vláda bez ANO, ale může vzniknout vláda ANO a demokratických stran, to je myslím řešení této situace," uvedl Gazdík.

Starostové si podle prvního místopředsedy Víta Rakušana neříkají svým prohlášením o vládní angažmá. "Pouze říkáme, že kdyby ANO bylo ochotno ustoupit v této jednotlivosti, tak se otevírá prostor pro jednání," uvedl Rakušan. "My se do vlády nehrneme, není to jediná podmínka, my s ANO nedáváme většinu hlasů," dodal Gazdík.