Pro uprchlíky u nás není místo, varovali brněnští politici

Uprchlíky tady přijmout nemůžeme, nemáme pro ně kapacity, zní od brněnských politiků. Reagují tak na žádost italského premiéra Giussepe Conteho, který vyzval českého premiéra Andreje Babiše k jejich přijetí. Proti jeho rozhodnutí minulý týden protestovalo hnutí Žít Brno, podle nich může město několik desítek migrantů přijmout.

Proti uposlechnutí výzvy je opoziční brněnský zastupitel za sociální demokracii Oliver Pospíšil. Stejně jako další poukazuje na problém s ubytováním i kvůli dubnovému uzavření židenické ubytovny Šámalova. „Stačilo, jak se město zapotilo, když se ubytovna uzavřela ze dne na den. Dělat kroky v rozporu s vládou mi navíc připadá nepatřičné,“ řekl.

O přijetí uprchlíků by zástupci města neměli vůbec rozhodovat podle krajské zastupitelky za občanskou demokracii Markéty Vaňkové. „I kdybych takovou možnost připustila, myslím si, že jejich přijetí není reálné. Brno na to není připravené,“ konstatovala. Stejně jako Pospíšil i ona poukázala na zkušenost s ubytovnou v Židenicích.

Přijetí migrantů• Před dvěma týdny požádal italský premiér o pomoc při přijímání 450 uprchlíků.

• Český premiér Andrej Babiš žádost odmítl.

• Italskou výzvu přijali minulý týden členové hnutí Žít Brno.

• Podle dalších brněnských politiků však ve městě pro migranty není místo.



S názorem Vaňkové a Pospíšila souhlasí také náměstek primátora za Stranu zelených Martin Ander. „Nemáme místo, abychom je mohli ubytovat To by bylo možné jen v případě, že by své kapacity v Brně nabídl stát,“ uvedl náměstek.



S takovým názorem souhlasí i komunisté, kteří ve svém oficiálním prohlášení uvedli, že návrh na přijetí odmítají. „Osobně se k tématu vyjadřovat nebudu, zastávám oficiální stanovisko naší strany,“ řekl brněnský komunistický zastupitel Martin Říha.



Přijmout několik desítek uprchlíků navrhli minulý týden členové hnutí Žít Brno. „Nebaví nás dívat se, jak Andrej Babiš strká hlavu do písku. Odmítá se o migraci trvale bavit, zřejmě mu to vychází špatně v průzkumech. Vytváří z nás tak zemi, která není solidární vůbec s nikým,“ řekla lídryně hnutí Barbora Antonová.



Brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO odmítl téma komentovat. „Nyní před volbami nebudeme na toto laciné téma naskakovat,“ reagoval minulý týden.