Cesta k vytouženému ocenění naopak v pátek skončila pro Liberec a Brno. „Ještě teď jsem rozklepaná. Uspět v tak velké konkurenci bylo opravdu extrémně náročné. Ale je to na druhou stranu vzkaz všem těm pochybovačům, kteří nám, jako nejmenšímu kandidátu v historii nevěřili,“ řekla krátce po vyhlášení výsledků koordinátorka broumovské kandidatury Marie Silondi.

Broumov porotu okouzlil svým konceptem Kreativního poutnictví. „Kreativním poutníkem se může stát každý a položit tak základ zdravější a odolnější komunity. Kultura se stává nástrojem vědomého objevování míst kolem nás, hledání nových cest vedoucích k vzájemnému propojení i řešení současných evropských enviromentálních i společenských výzev,“ dodala Silondi

Přestože v případě Broumova jde o historicky nejmenší město, které do druhého kola soutěže postoupilo, na kandidatuře se podle Silondi podílel celý region, Královéhradecký kraj i polští sousedé. „Z celkového pohledu zastupujeme 30 procent Evropanů, kteří žijí v podobných místech, jako je Broumov. A je vidět, že naše vize dává smysl a chceme v ní dál pokračovat, tak abychom uspěli i ve finále,“ dodala Silondi. Ví však, že celý tým má před sebou zdatného soupeře z Českých Budějovic. „Ale ani této výzvy se nebojíme. Na druhou stranu i České Budějovice si titul zaslouží,“ uznala soupeře Silondi.

Respekt z finálového soupeře

Také České Budějovice mají ze svého finálového soupeře respekt. „Broumov je pro nás paradoxně asi tím největším soupeřem. Má totiž velký nevyužitý potenciál. Ale napneme všechny síly, abychom jej porazili. Ale bude to opravdu těžké,“ řekla za budějovický tým Lucie Bílková.

V nadcházejících měsících chtějí v Českých Budějovicích ještě více zúročit to, co je vedlo do finálové dvojky. Tedy oslovit nejenom své evropské partnery, ale ještě více zapojit místní občany.

„Velice se nám osvědčil projekt Kul.turista, kdy jsme v jednotlivých městských částech hledali jejich skrytý potenciál a lidé a místní spolky tu svoji část ukazovali jao kulturní a historickou součást dalším našim spoluobčanům. V tom chceme dále pokračovat a ještě zdokonalovat,“ dodala Bílková.

Kdo nakonec převezme žezlo po Praze a Plzni, tedy městech, která prestižní evropský titul získala v letech 2000 a 2015, bude jasno v červenci 2023, kdy bude vyhlášen definitivní vítěz.

Broumov

Počet obyvatel: 7145

Divadla: 1

Kina: Klasické kino ve městě již dlouho nefunguje. V současnosti tuto roli plní Konferenční sál IC Broumovska s kapacitou 288 míst, kde se přibližně jednou za týden promítají filmy.

Galerie: 3

Hudební kluby: 1

Muzea: 1



České Budějovice

Počet obyvatel: 93 tisíc

Divadla: 6

Kina: 4

Galerie: 6

Hudební kluby: 13

Muzea: 2