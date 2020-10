Je nyní na pořadu dne aktivovat kvůli koronaviru nemocnici v Těcnoníně?

Těchonín se svými 28 lůžky vyžaduje kvůli svému specifickému prostředí podstatně větší potřebu personálu, než jakákoliv jiná nemocnice. To znamená, že abychom ho otevřeli na plný provoz, tak bychom potřebovali stáhnout velký počet vojenských lékařů z vojenských nebo civilních nemocnic, kde pracují. A to i včetně aktivních záloh, které jsou dnes potřeba na těch místech, kde jsou. Tedy ve svých okresních, krajských a fakultních nemocnicích.

Někde se uvádělo, že Těchonín má ještě 100 lůžek na karanténu?

To ano, nicméně karanténa není spojena s léčbou, je to určitá forma pozorování - jestli něco nastane nebo ne. Takže voják se vrátí z mise, obrazně je rád, že není ve stanu, ale zděné budově. Je sice po deseti na pokoji s kolegy, ale ví, že se provede vyšetření, a pokud jsou výsledky v normě, odjíždí za rodinou. Jedná se tedy o jinak zdravé lidi, a pokud by po vyšetření jevili známky nemoci, tak je hospitalizujeme.

O kolik by se asi v případě aktivace Těchonína jednalo lidí?

Na celý provoz za toho specifického režimu, neboť Těchonín je definován jako zařízení pro vysoce nebezpečné nákazy, mezi které covid nepatří, bychom museli stáhnout zhruba 200 lidí. I proto jsme zatím zůstali u varianty, že lékaři a sestry, kteří by normálně šli na aktivaci Těchonína, tak raději působí na těch místech, kde nyní jsou a jsou tam velice zapotřebí. Takže Těchonín je opravdu záloha pro vysoce nebezpečné nákazy, které neumí řešit žádná nemocnice v České republice, tedy kromě nemocnice Na Bulovce, ale samozřejmě ve výrazně omezenějších počtech.

Takže aktivace Těchonína kvůli nákaze covid nyní není na pořadu dne?

Těchonín každý považuje za spásu, ale on je spásou při nemocech typu ebola, lassa ci antrax, kdy lidé s tímto onemocněním nesmí být hospitalizováni nikde jinde. Protože u těchto nemocí se k pacientovi přistupuje ve skafandrech a za zvlášť přísných bezpečnostních pravidel, za přetlaku, což neumožňuje v nejvyšším režimu biologické ochrany žádná nemocnice. Pro systém je tak výhodnější, ať personál Těchonína pracuje v nemocnicích, kde je potřeba.

Například v hradecké fakultní nemocnici, kde perfektně někteří z nich připravili provozy na fungování čisté a špinavé zóny. A tito lidé, které bychom museli případně stáhnout do Těchonína, jsou pro ně nyní naprosto nepostradatelní. A zároveň musíme Těchonín nechat jako karanténní zařízení pro vojáky před a po výjezdech na zahraniční mise.

Takže aktivace Těchonína v případě covidu nyní vůbec nepřipadá do úvahy. Ale na druhou stranu Těchonín nespí. Stále zde provádíme testování rekonvalescentní plazmy, která při podání nemocným výrazně zmírňuje příznaky a průběh nemoci, vyšetřujeme zde naše vojáky a stále zde funguje právě i ta karanténa před a po misích.

A jak tedy ještě armáda může pomoci?

Uvažuje se, tedy v případě, že se opravdu část hotelů a ubytovacích služeb přemění na lůžka pro covid pacienty, že i zde vojenští zdravotníci pomohou, kdy naši specialisté z Těchonína budou nastavovat potřebné parametry pro činnost uvedených zařízení.

Neuvažuje armáda také, třeba po vzoru USA, o navýšení kapacit pomocí polních nemocnic?

Téma mobilní armádní nemocnice se nyní vůbec na krizovém štábu neotevírá. I zde by se totiž musel stáhnout personál z míst jejich působení. A přesouvat lékaře a sestry z kamenných do polních nemocnic jaksi nedává při tomto masivním rozšíření smysl.

A jestliže téměř každá nemocnice umí vygenerovat 50 až 100 záložních lůžek, tak polní nemocnice, kterou bychom museli stavět někde na louce tak, aby vyčlenila 50 lůžek, navíc chirurgického profilu, je nyní nereálné.

Navíc my nemáme infekcionisty či internisty, my máme chirurgy. Proto taková nemocnice nemá nyní význam. Za určitých podmínek, a nechci rozhodně predikovat zhroucení systému, by se o tom dalo uvažovat.

Tak jako třeba v New Yorku, kdy tam lůžka měli v obří hale a bylo tam tisíc lůžek, tak to má význam, ale malé polní zařízení nyní nemá smysl otevírat.

Navíc za nouzového stavu nemůžeme tuto nemocnici legálně provozovat. Legálně se dá provozovat jen za války nebo krizového stavu. Jinak by musela splnit všechny standardy nemocnice, včetně smluvních vztahů s pojišťovnami. A to za měsíc či dva neuděláte.