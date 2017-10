Budeme pracovat, aby to nebyl konec demokracie, říká bratr Tomia Okamury Hayato

Když Hayato Okamura přišel do lidovecké centrály v paláci Charitas na pražském Karlově náměstí, okamžitě se stal středem pozornosti televizních štábů a dalších novinářů.

Sunul se ve svém starém tmavém pršiplášti k přátelům, kteří napjatě sledovali výsledky voleb, jež pro lidovce nevyhlížely zrovna lichotivě.

Jakmile ale spatřili Hayata Okamuru, na tváři se jim rozlil úsměv. Padesátiletý muž s vizáží mnicha šel do voleb z pátého místa pražské lidovecké kandidátky a voliči ho kroužkováním posunuli na třetí pozici.

Ani to mu nestačilo a do sněmovny se nakonec nedostal. Hayato je bratr známějšího předsedy SPD Tomia Okamury. Přestože to jsou bratři, rozdílnější povahy aby člověk pohledal. Hayato Okamura se netajil tím, že má z volebního výsledku svého bratra obavy. „Je to prostě realita. Část občanů takto volí,“ řekl s tím, že lidovci teď budou ze všech sil pracovat na tom, aby to nebyl konec demokratické společnosti v Česku.

Připouští, že jeho vykroužkování na třetí místo může mít i souvislost s tím, že ho berou jako opozici svého bratra. „Neznám motivy těch lidí, kteří mě vykroužkovali, možná to u někoho tak může být. Někdo mi dal možná kroužek proto, že jsem se třeba potkali při kontaktní kampani v metru a že jsem se na tu paní hezky usmál,“ upřesnil.

Zaskočila ho ale poměrně nízká volební účast. „Příslušníci elit musejí jít k běžným občanům a vysvětlovat. Neštítit se té každodenní drobné práce, kterou kdysi dělali venkovští faráři. V každé malé vesnici byl farář, který měl v podstatě vysokoškolské vzdělání a vnášel do té obce kulturu. To tady trochu chybí, a to teď bude úkol nás, politiků,“ míní Okamura.

Do politiky ho přivedla vážnost situace

Na rozdíl od svého bratra se v politice objevil až v poslední době. „Završil jsem jednu dlouhou etapu svého života, kdy jsem vychoval pět dětí. I nejmladší syn mě dorostl a je to šikovný gymnazista. Do politiky mě pak přivedla i vážnost situace, vnitrostátní i mezinárodní.

Je velice vážná a tyto volby to potvrdily. Čtyřicet procent voličů nepřijde k takto důležitým volbám, demokracie špatně funguje, je v krizi, což je zcela zjevné. A z těch, kteří přišli, tak nemalá část hlasuje pro nedemokratické, extrémní politické strany. Lidem nevadí ani pan Babiš, který je třeba podezřelý ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečností,“ uvedl Hayato Okamura.

Chybí životní hloubka

Znamená to, že za tento stav může selhání elit? „Jestli myslíte lidi vzdělanější, tak mám mezi nimi řadu přátel a známých a znám mnoho lidí, kteří určitě neselhali a kteří odvedli velký kus práce. Chybí však životní hloubka.

Studoval jsem teologii a religionistiku, jsem člověk, který se každý den modlí, často čtu Bibli. To jsou důležité věci, aby se člověk uměl zastavit, aby nežil jen zábavou, která samozřejmě také není špatná, ale aby se také uměl potřebným způsobem zamyslet. Pochopit fungování demokracie není možné bez tohoto zastavení, bez určité hloubky, usebranosti. Takže i tímhle směrem budeme muset nadále pracovat,“ dodal Okamura.