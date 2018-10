Budoucí primátorka Brna za ODS Vaňková: Politika je vždy o hledání cest

V Brně se kvůli jednání o koalici s hnutím ANO proti občanským demokratům vzedmula vlna nevole ze strany jejich voličů. „Svou roli to sehrálo,“ vysvětlila poslední kroky ODS brněnská lídryně strany Markéta Vaňková. ODS se v Brně překvapivě domluvila na koalici bez vítězného ANO.

Nová budoucí brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS.Foto: Deník / Ondřej Kaloud

Tvrdila jste, že vítěze voleb obcházet nechcete. Proč jste změnila názor?

Říkala jsem to v sobotu bezprostředně po volbách a také jsem to dodržela. V neděli jsem i s vítězem voleb, s hnutím ANO, jednala. Politika je ale o hledání cest a ukázalo se, že existuje i další, lepší.



Vyšel impuls k sestavení této koalice od vás?

To je nepodstatné. Je důležité, že jsme našli shodu v prioritách a že je to nejlepší volba pro Brno i pro Brňany.



Jakou roli hrála vlna kritiky od vašich voličů?

Byl to významný aspekt. Opakovaně jsem říkala, že nevidím jinou volbu než širokou koalici s ANO, nebo odchod do opozice. Nyní se naskytla i jiná varianta, kterou naši voliči ocení.

Brno /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Nečekané rozuzlení má jednání o nové koalici v brněnském zastupitelstvu. Další čtyři roky bude vládnout v krajském městě ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Piráti. „Já bych měla být primátorkou. Pánové Hladík, Koláčný a Pospíšil budou náměstci a ODS bude mít ještě jednoho náměstka,“ řekla lídryně ODS Markéta Vaňková. Dohoda je definitivní. Strany ji stvrdily podpisem smlouvy.

Výsledek je o to překvapivější, že ještě v pondělí jednaly ODS, KDU-ČSL a ČSSD o koalici se zástupci hnutí ANO. Podle Vaňkové se při vyjednávání neshodli především v důležitém tématu rezidentního parkování. V tomto mají podle ní k sobě noví koaliční partneři blíže.

Takto ještě v pondělí dosavadní primátor Petr Vokřál komentoval jednání o koalici:



Důležitým impulsem ke změně názoru a vytvoření koalice bez hnutí ANO byla podle Vaňkové i silná kritika ze strany voličů, o které Brněnský deník Rovnost informoval v pondělí.

„Mínění našich voličů sehrálo velkou roli. Ještě v pondělí to vypadalo, že jiná možnost neexistuje, proto jsme jednali o širší koalici i s hnutím ANO. V úterý se však otevřela jiná cesta a já jsem za ni velmi ráda. Jsme přesvědčení o tom, že tato volba je pro rozvoj Brna a Brňany nejlepší," vysvětlila rozhodnutí.

Jsem velmi rád, že v Brně došlo k rychlému utvoření "koalice změny" v čele s @MVankova_ODS. Bude skvělou primátorkou. ODS je skutečnou alternativou k ANO. Děláme, co jsme voličům slíbili. — Petr Fiala (@P_Fiala) 9. října 2018

Obejít brněnského vítěze letošních komunálních voleb původně odmítali i Piráti. „V povolební strategii jsme uvedli, že respektujeme vítěze voleb pouze v případě, že se mu podaří zajistit souhlas nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Že tady stojíme, znamená, že se to vítězi nepodařilo. Z naší strany tedy nedošlo k obejití tohoto ustanovení," reagoval jejich brněnský lídr Tomáš Koláčný.



Současného primátora a lídra za hnutí ANO Petra Vokřála nová dohoda zaskočila. „Myslel jsem, že když se na něčem dohodneme, platí to. Samozřejmě že v politice je možné vše, ale také myslím, že žádný podepsaný papír by to nezměnil. Dohody jsou o důvěře. Považuji to za obrovský podraz. Za nás je to velké lidské zklamání, ale v politice se to děje,“ reagoval.

Podle Vokřála mohla vzniknou dvoukoalice ANO s ODS už v sobotu večer. „My jsme ale řekli, že chceme zapojit i další politické strany a vytvořit širší koalici. Navíc se dohoda měla podepisovat na magistrátu tak, jak jsme se v pondělí domluvili. Mrzí mě, že jsem se o dohodě mezi ODS, ČSSD, Piráty a lidovci musel dozvědět z tiskové konference,“ dodal.

Premiér Babiš označil dohodu ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD v Brně za bezprecedentní podraz. „Jen to potvrzuje, že politická scéna je rozdělená na hnutí ANO a takzvané tradiční politické strany. Neuvěřitelné svinstvo. Pan Vokřál byl velice vstřícný a i když měl s ODS většinu, nabízel společnou koalici i ČSSD a KDU-ČSL. Do Brna se vrací kmotři a pro lidi z Brna je to velice špatná zpráva“ uvedl předseda ANO v České televizi.

Nová koalice bude mít v zastupitelstvu třiatřicet hlasů z pětapadesáti. Vítěz voleb v Brně hnutí ANO bude pouze v opozici, stejně jako SPD.

Podle brněnského politologa Lubomíra Kopečka není utvoření koalice překvapivé. „ODS slibovala v kampani, že chce být alternativa ANO, svým způsobem rozhodnutí tedy odpovídá volební kampani. Ve chvíli, kdy mobilizujete proti někomu, vytvořit s ním koalici je možné, ale má to v sobě určitá rizika. To znamená, že tím do určité míry zklamete voliče," uvedl.

Není to první případ koalice ve velkém městě v České republice bez vítěze voleb. „V Brně se to koneckonců stalo v roce 2006 ODS, kdy ji obešla sociální demokracie a poskládala koalici se Zelenými, lidovci a BRNO 2006," dodal politolog.