Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš. V dalších částech Libereckého kraje jsou povrchy silnic mokré či vlhké, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Teploty byly ráno pod nulou v horách. Místy viditelnost snižují mlhy, podle meteorologů mohou být ojediněle mrznoucí. Opatrní by měli být řidiči na silnici 10 na Malé Skále na Jablonecku, kde auto ráno najelo do padajícího kamení. Nehoda se obešla bez zranění.

Přes den by mělo být v Libereckém kraji podle předpovědi většinou zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi třemi stupni Celsia a nulou, na horách by měly zůstat pod bodem mrazu.