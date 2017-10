Budu poslancem, rozhodl se dnes Hlavatý. Cítím se ale podvedený, hřímá

Jiří Hlavatý (nestraník za ANO 2011), majitel dvorské Juty, přijme pozici poslance ve Sněmovně. Rozhodl se tak během dnešního dopoledne. Zvolením do Poslanecké sněmovny přišel o post senátora.

Jiří HlavatýFoto: ČTK

„Kvůli ztrátě senátorského mandátu, který zanikl mým zvolením, se však cítím podveden,“ sdělil Deníku.

„Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně nebo zůstanu senátorem. Ti, kdo byli zvoleni, by měli mít možnost si vybrat. Nikoliv, aby jim zákon nařizoval, že zvolením jim mandát automaticky končí. Takhle jsem se stal obětí. Nikdo mě na to ani neupozornil. Pokud bych se rozhodl nebýt poslancem, tak dnes končím v politice,“ řekl.

Oficiálním vyhlášením výsledků voleb přišel Jiří Hlavatý definitivně o post senátora. Pokud by nepřijal pozici poslance, nepůsobil by ani v jedné z komor Parlamentu. Deníku to potvrdili zástupci Senátu České republiky s tím, že začíná běžet lhůta 90 dnů, do kterých se musí vyhlásit nové senátní volby pro Trutnovsko.

Jejich termín určí prezident Miloš Zeman a je pravděpodobné, že se uskuteční současně s lednovými prezidentskými volbami. Kandidáti na uvolněný post senátora mají možnost zaregistrovat svoji kandidaturu. Musí však počítat s tím, že v případě zvolení bude jejich působení v Senátu pouze do roku 2020, tedy do doby, kdy měl končit Hlavatého senátorský mandát z roku 2014.