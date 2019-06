Na zrušení šestajovického sdružení se v pondělí usnesl místní sněm. Jeho členové tímto formálním krokem začali naplňovat své rozhodnutí ukončit působení v ODS a pokračovat jako celek ve vznikající straně Václava Klause mladšího. Podle tiskové zprávy je k tomu přivedla dlouhodobá nespokojenost s tím, že se ODS pod vedením předsedy Petra Fialy posouvá do politického středu. Tuto nespokojenost v uplynulých letech tlumila naděje, že se ve straně zformuje konzervativní křídlo, k tomu se místní sdružení snažilo přispět politickou, přednáškovou i publikační činností.

"Vyloučení Václava Klause mladšího tuto naději pohřbilo a následná reakce předsedy strany na přijaté protestní usnesení utvrdila členy v názoru, že dnešní ODS už je jinou stranou než tou, do které vstupovali a kterou dlouhých 28 let volili," uvedli straníci. "Tisková zpráva je rovněž reakcí na medializované výroky vedení ODS v tom smyslu, že vyloučení Václava Klause mladšího členy ani příznivce ODS nezajímá a že se neprojeví sebemenším odlivem hlasů," dodali.

Podle Skopečka konzervatismus z ODS po ochodu Klause mladšího rozhodně nezmizí. Sám se pokládá za konzervativce a chce dělat vše pro to, aby se konzervativní ideje posilovaly uvnitř ODS a byly více slyšet ve Sněmovně. "Místo odchodu z ODS zvu každého konzervativního spolustraníka k vzájemné osobní spolupráci," uvedl. V souvislosti se zakládáním Klausovy strany zatím masový odliv z ODS nevidí. Stranu podle něj opouštějí jednotlivci, zároveň se hlásí noví zájemci o členství. "Nemám zprávy o tom, že by nějaké celé místní sdružení takto odešlo," dodal. Poukázal i na to, že v Šestajovicích šlo o malé místní sdružení.

Nerespektování hodnot a principů

Poslance za ODS a starostu Líbeznic Martina Kupku rozhodnutí šestajovické buňky nepřekvapilo. "Protože je osobně znám, nepřekvapuje mě, že šest členů místního sdružení Šestajovice opouští ODS. Jejich proruské názory, ale i jejich vlastní volební výsledky v obci nebyly pro ODS dobrou vizitkou," uvedl Kupka na twitteru. Narážel tím na to, že ODS loni získala v šestajovickém jedenáctičlenném zastupitelstvu jediný mandát.

Klause vyloučilo z ODS vedení strany v polovině března. Podle Fialy o tom jednomyslně rozhodla výkonná rada, která mu vytkla mimo jiné dlouhodobé nerespektování hodnot, principů a programu ODS, veřejné útoky na členy sněmovní frakce a další straníky, podporu kandidáta SPD Ladislava Jakla v loňských senátních volbách a výroky, které nejsou v souladu s programem strany.

Sněmovna poté v polovině dubna Klause odvolala z postu předsedy školského výboru. Po Klausově odvolání opustila poslanecký klub ODS a později i stranu Majerová Zahradníková. Odůvodnila to tím, že jí dlouhodobé směřování stranické politiky nebylo příjemné.