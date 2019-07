Česká republika by se měla snažit získat z Evropské unie (EU) peníze na stavbu bytů pro seniory i na další projekty spjaté se stárnutím populace. ČTK to dnes v Táboře řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podpořila i stavbu táborského centra pro seniory za 240 milionů korun, které chce město začít stavět na podzim, řekl ČTK táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

"Na zasedání vlády jsem několikrát říkala, že Česká republika by si měla vyjednat peníze na problematiku stárnutí z EU včetně bytové výstavby pro seniory. Jinak si nedokážu představit, že by to bylo ufinancovatelné. Ostatní členské státy to umí, mají to, měly to i v minulosti a pevně doufám, že se nám to pro příští roky podaří," řekla ministryně.