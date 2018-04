Bývalá děkanka Kohoutková dostala odměny 3,7 milionu. Zákon prý neporušila

Akademický senát Českého vysokého učení technického (ČVUT) se dnes zabýval výší odměn bývalé děkanky fakulty stavební Aleny Kohoutkové. Podle informací, které minulý měsíc zveřejnily Lidové noviny, její odměny loni dosáhly téměř 3,7 milionu korun. Senát si dnes vyžádal další informace od rektora Vojtěcha Petráčka. Rektor došel k závěru, že Kohoutková neporušila zákon, vnitřní předpisy ČVUT ani platnou metodiku.

Podle předsedy Akademického senátu ČVUT Jana Janouška řešil dnes tuto záležitost senát fakulty stavební, kde Kohoutková v minulosti působila jako děkanka. Nyní je prorektorkou ČVUT pro výstavbu. "Zabývali jsme se tím, protože se jedná o členku současného vedení," uvedl Janoušek. Členové senátu budou pro posouzení záležitosti potřebovat informace, které měl k dispozici rektor a senát fakulty. "Vyzvali jsme je, aby nám zpřístupnili informace, které mají," řekl Janoušek.

Rektor uvedl, že vycházel z informací poskytnutých děkanem fakulty stavební Jiřím Mácou, z ekonomických konzultací s tajemníky fakult, finančních dat a z vysvětlení Kohoutkové. Přestože pochybení nenašel, rozhodl se pro preventivní opatření do budoucna. "Na základě těchto událostí jsem se rozhodl na ČVUT implementovat pravidla znemožňující souběh dvou vedoucích funkcí - tedy například děkana a vedoucího katedry nebo rektora a vedoucího katedry či pracoviště," sdělil rektor.

Kohoutková se jednání senátu neúčastnila, zná ale stanovisko rektora. "Je v tom duchu, že proběhlo šetření a nebyly zjištěny žádné takové okolnosti, že by se porušily metodiky, zákony nebo vnitřní předpisy," řekla ČTK Kohoutková. Tento závěr považuje za nejdůležitější.

Celou záležitost kolem svých odměn považuje za účelově vyvolaný zájem. "Asi byla potřeba najít něco negativního na mém působení. V širším smyslu to poškozuje nejen naši školu, ale vysoké školy obecně. Myslím, že se tam promítla i osobní averze vůči mně ze strany bývalého rektora," uvedla.

Bývalý rektor Petr Konvalinka na výši jejích odměn upozornil. "Šokovala mě jejich výše, je to nemorální. Nejvíc mi vadí, že odměnu udělila sama sobě," řekl ČTK Konvalinka. Na výpisech z účtu je sice podle něj uveden správce účtu, ten byl ale podřízeným Kohoutkové. "Na řadě vysokých škol to funguje tak, že rektor podepisuje návrh na odměnu děkanům," uvedl. Na ČVUT to tak není.

Lidové noviny v březnu uvedly, že Kohoutková si loni vydělala na odměnách téměř 3,7 milionu korun a včetně platu tak získala částku blížící se 5,5 milionu, což je téměř dvojnásobek ročního platu rektora ČVUT.

Podle Konvalinky to byly z velké části peníze z prostředků na rozvoj výzkumné organizace. "Rozvíjet výzkumnou organizaci neznamená vyplatit si to v odměně, ale například poslat doktorandy do zahraničí nebo zaplatit semestrální pobyt zahraničnímu profesorovi, aby se zvýšila úroveň katedry," řekl bývalý rektor.

Kohoutková se účastní i několika grantových projektů, těch se ale záležitost s odměnami netýká. Je hlavní řešitelkou programu Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), který podpořila Technologická agentura ČR a jehož rozpočet dosahuje 360 milionů korun. Podílí se i na některých projektech podpořených Grantovou agenturou ČR. Z nich jí v posledních letech plynul příjem kolem 200.000 korun ročně.