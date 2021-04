Co podle vás české tajné služby zjistily?'

Hledám motivaci pro takový útok, ale nedospěl jsem k ničemu. Pokud jde o tytéž pachatele jako v případě útoku na Sergeje Skripala, tak tomu rozumím o to méně. Tam mohla být motivem msta, ale tady těžko říct. Možná snaha uškodit České republice jako členskému státu NATO.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtete ZDE

K výbuchům ve Vrběticích ale došlo po zvolení Miloše Zemana prezidentem, takže to načasování nedává příliš smysl.

To nedává.

Podle informací Deníku z důvěryhodného zdroje z bezpečnostní komunity mohl být výbuch ve Vrběticích omyl. Připouštíte i tento výklad?

To je docela možné, muniční sklad byl soukromý. Nelze vyloučit, že ho chtěli jen vykrást a zbraně použít někde jinde. Eventuálně je zlikvidovat, pokud měly být použity pro Ukrajinu, která byla v ozbrojeném konfliktu s Ruskem.

Vyhoštění 18 zaměstnanců ruské ambasády v Praze znamená v podstatě likvidaci českého velvyslanectví v Moskvě, neboť nepochybně bude následovat reciproční reakce. Znamená to totální zmrazení vztahů?

Vztahy jsou chladné už delší dobu, mnoho se tedy nezmění. Doufám, že krok české strany byl udělán s rozmyslem a jistotou, že k tomu opravdu došlo. Pokud jsou důkazy jasné, pak je dobře, že k rázné reakci došlo. Ovlivní to budoucí vztahy včetně postoje k dostavbě Dukovan. Mnoha lidem se otevřou oči.

Na ukrajinské hranici se koncentrují ruské ozbrojené síly. Vylučujete, že by aktuální dění mohlo být součástí vysoké politické hry, která by přispěla k jednoznačné identifikaci Ruska jako agresora?

Také mě to napadlo. Pochybuji ale, že by se šlo touto cestou. Svůj nesouhlas máme možnost vyjádřit jiným způsobem. Tento by byl velmi kostrbatý.