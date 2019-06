Bývalý partner neplatí? Maláčová vrátila do hry alimenty od státu

Rodiče dětí, kterým bývalý partner neplatí alimenty na potomka, by mohli od státu měsíčně dostávat až čtvrtinu průměrné mzdy. To by nyní bylo zhruba 8100 korun měsíčně. Výše těchto „náhradních“ alimentů by se řídila věkem dítěte. Předpokládá to návrh zákona o zálohovaném výživném, který poslala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) do připomínkového řízení.

„Zákon jsme s koaličním partnerem diskutovali. Podrobněji ho budeme komentovat, až bude předložený na jednání vlády," řekla její mluvčí Kristýna Křupková. Rodiče by podle návrhu museli při předložení žádosti o zálohované výživné prokázat, že alimenty po partnerovi vymáhají. Pro nárok na výživné příjem oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných nesmí být vyšší než částka průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Nezvedený rodič by pak musel alimenty dlužit déle než dva měsíce. Pohledávku výživného, která přejde na stát, by měla následně vymáhat krajská pobočka Úřadu práce. Náklady na výplatu zálohovaného výživného ministerstvo odhaduje ve výši cca 886 milionů korun v prvním roce účinnosti zákona a dále ve výši 877 milionů Kč ročně. Návratnost při vymáhání dluhů se odhaduje na deset procent.

Autor: Pavel Cechl