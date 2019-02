/ROZHOVOR/ „V politice jsem zažil obrovský šok,“ říká Schwarz v rozhovoru pro Deník. Dnes, ve čtvrtek 31. ledna, by měl pražský soud rozhodnout o jeho žalobě na stát.

Bronislav Schwarz | Foto: Deník/Vraný Jan

Dnes je důležitý den pro někdejšího policejního důstojníka, velitele městské policie v Mostě a poslance za ANO Bronislava Schwarze. Žaluje totiž český stát za to, že kvůli svému dřívějšímu trestnímu stíhání nedosáhl coby poslanec na vládní funkce. Požaduje odškodné šest milionů korun a právě dnes má padnout verdikt. „Pokud vyhraju, částí peněz bych přispěl Severočechům.cz, abychom mohli ještě jednou kandidovat do kraje,“ řekl Schwarz.

Jak vzpomínáte na příchod do vrcholové politiky?

Odešel jsem od policie a začal jsem věci nazývat pravými jmény. Jak fungovaly regionální operační programy, jak policie, kde kdo komu ruku myje. Čím vyšší funkci jste totiž u policie měl, tím víc jste do toho zabředával. Když třeba kriminálka objasnila spis týkající se nějakého papaláše, tak přijel ÚOOZ a spis mi jako okresnímu kriminalistovi sebral s tím, že si na tom budou pracovat sami. To mi udělali několikrát. A pak jsem zjistil, že se tomu politikovi nic nestalo, přitom jsme měli jasné důkazy. Když mi nadřízení říkali, jak po mně všichni půjdou, že toho mám nechat, že bude zle, tak jsem si ze všech těchto hovorů raději pořídil nahrávky. No a skutečně, v roce 2006 na mě nadřízení přichystali to s tou razií.

V roce 2006 jste při protidrogové razii nechal bez povolení prohledat byt a spoutat tamní lidi. Od roku 2010 jste kvůli tomu čelil obžalobě ze zneužití pravomoci a omezování domovní svobody, soud vás ale zprostil viny. Proč se soudíte zrovna o šest milionů?

To vyčíslil můj právník. Jsou v tom peníze pro advokáty, také jsem mohl tehdy jako poslanec dostat funkce ve sněmovně, ale kvůli stíhání to nevyšlo. Poškodili mě i v obecním zastupitelstvu, všude říkali, že jsem stíhaný. Jako prvního mě ve sněmovně vydávali, takže všude samé divadlo. A člověk se musel neustále obhajovat a říkat: ne, já jsem nic neudělal. Už jsem dostal od ministerstva spravedlnosti 300 tisíc korun. Advokát se zasmál, protože to byla suma, kterou jsem od roku 2010 zaplatil právníkům.

Jak kauzu s odstupem času vnímáte?

Jediné, co na mě moji nadřízení mohli vymyslet a vytáhnout, byla tahle kauza. Nejlepší je, že jsem pak všechny tyhle lidi, mé nadřízené i ty, kterých se týkaly spisy, potkával ve sněmovně. Některé dokonce jako poslance nebo úředníky na ministerstvech.

Změnil se váš názor na politiku?

Udělal jsem si obrázek o tom, co je to politika v naší zemi a co jsou to poslanci. Neříkám, že všichni, větší část jsou slušní lidé. Pro mě byl ale obrovský šok, že tam sedí i „zmetkové“, kteří jsou v politice proto, aby získávali hlavně pro sebe, nebo jsou dokonce spojeni s kriminálními živly.

Nyní jste radním Lomu u Mostu za Severočechy.cz. Proč jste se vrátil do komunální politiky?

Je to větší klid. Ale nejsem zvyklý sedět. Dělám fyzicky, stavím domky, opravuji kanalizace ve městě. Uklízíme sníh, na Štědrý den jsem například svážel odpadky. Pomáhám manželce. Mně práce rukama nikdy nevadila.

Co uděláte s těmi miliony, pokud uspějete u soudu?

Uložil bych něco pro své děti a také bych přispěl na účet Severočechům, abychom mohli kandidovat ještě jednou do kraje. V tom hnutí, kde jsem krajský předseda, jsem poznal jediných pár slušných lidí. Také bych podpořil mateřské školky u nás v Lomu nebo bych tady postavil nějaké velké hřiště. Aby si lidé pamatovali, že ho postavil Schwarz, když vysoudil peníze na státu za to, že byl nevinný.