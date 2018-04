Exšéf Hradní stráže Prskavec byl zproštěn obžaloby. Státní zástupce se odvolal

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 dnes zprostila obžaloby bývalého velitele Hradní stráže Petra Prskavce, který byl trestně stíhán kvůli špatnému čerpání náhrad nákladů na dopravu do zaměstnání. Státní zástupce, který navrhoval pro Prskavce trest 50 tisíc korun, se proti rozhodnutí na místě odvolal. Prskavec podle spisu ve formulářích na náhradu nákladů na dopravu do zaměstnání vykazoval cesty do místa bydliště v Oseku u Strakonic, i když zůstával v Přezleticích u Prahy.

Špatným vyplněním výkazů na proplacení dopravy Prskavec přišel neoprávněně k částce 16 953 korun. Poté, co v září 2016 zjistil své pochybení, si částku nechal strhnout z platu, což bylo před zahájením trestního řízení. ČTĚTE TAKÉ: Soud se vrátil k trenkám nad Hradem. Aktérům uložil podmíněné tresty "Tyto okamžiky považuje soud za podstatné. Samozřejmě vůbec nelze omlouvat jednání obžalovaného. Obžalovaný byl ve vrcholné vojenské funkci, je to člověk vysokoškolsky vzdělaný, byl velitelem Hradní stráže. Soud neposuzuje aspekty jeho morálního jednání, ale je nutno předpokládat, že tento člověk bude mít všechno v pořádku," uvedla v odůvodnění soudkyně Kateřina Kohoutková. Státní zástupce, který navrhoval trest 50 tisíc korun, se proti rozhodnutí odvolal. Podle státního zástupce se Prskavec dopustil trestného činu, což dokazuje to, že se údajně svým jednáním chlubil. Jeho chování navíc považuje za společensky škodlivé, protože byl v jedné z nejvyšších funkcí, a měl proto vliv na chování podřízených. ČTĚTE TAKÉ: Audit Deníku: Bezpečnost Hradu. Lidé ve frontách a výměny velitelů stráže Soud s bývalým velitelem Hradní stráže byl zahájen loni na podzim. Konečné rozhodnutí oddalovala nepřítomnost důležité svědkyně, právničky velitele Hradní stráže. Prskavec byl z funkce odvolán 2. prosince 2016 právě kvůli nesrovnalostem ve vyplácení cestovních náhrad. Státní zástupkyně loni v únoru stíhání podmínečně zastavila, protože Prskavec vzniklou škodu zaplatil. Bývalý šéf Hradní stráže ale podmínečné odložení kauzy odmítl, chtěl očistit své jméno u soudu, aby prokázal, že vyplňoval výkazy špatně omylem. Prskavec byl ve funkci necelý rok, nastoupil 18. prosince 2015. Nahradil Radima Studeného, který ve funkci skončil poté, co skupina Ztohoven vyvěsila na Hradě červené trenýrky. Velením byl poté pověřen Karel Kroupa, statutární zástupce Prskavce. Loni v březnu jej nahradil dosavadní zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku Jiří Kývala. Velitel Hradní stráže řídí kolem 650 lidí, z toho zhruba 600 jsou vojáci. Hlídají nejenom Pražský hrad, ale i zámek v Lánech. ČTĚTE TAKÉ: Vojenská policie ukončila šetření bývalého šéfa Hradní stráže

