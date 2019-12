Podle serveru Aktuálně.cz Česko potřebuje nového premiéra, protože Babiš zemi nepomáhá, ale škodí. Pokud si chce udržet vliv, musí zvolit mezi byznysem a politikou. Právo uvažuje o reakci voličů v příštích volbách - většina voličů se podle deníku nerozhoduje podle čistého štítu kandidátů, rozhodující je pocit, zda ze své volby i oni něco mají.

"Neříká se to lehko, ale jako premiér už Andrej Babiš Česku nepomáhá, ba mu dokonce škodí. Jak přesně, lze dnes už dokonce vyčíslit," píše komentátor serveru Aktuálně.cz. Dodává, že Česko bude muset vracet EU stovky milionů korun. Babiš musí svůj střet zájmů vyřešit, když poodstoupí, může se třeba někdy ve velkém vrátit, soudí komentátor serveru. Pokud se k tomu neodhodlá, padne nakonec sám. "Tipujeme totiž, že i otrlí pragmatičtí voliči ANO by tohle sousto trávili už opravdu těžko," dodává.

Trnová koruna mučedníka a úřad předsedy vlády jsou podle serveru pro Babiše k dostání za prodej Agrofertu, nebo jeho úplný převod do slepého fondu. "Není-li připraven obětovat své byznysové dítě, nezbývá mu, než se vzdát stávajících politických funkcí," uvádí druhou variantu.

Podle deníku Právo ale Babiš neodstoupí, premiérovi experti i český stát povedou právní bitvy, premiér bude odrážet výpady opozice a přesvědčovat veřejnost, že Evropská komise je nekompetentní a že za minulých vlád přišlo Česko o 30 miliard z evropských fondů. "Kdyby se podařilo všechna řízení protáhnout natolik, aby k navracení unijních peněz došlo až po příštích volbách, stačil by se Babiš vzhledem k vytrvalosti a věrnosti svých voličů zajistit na další čtyři roky. Což bude pochopitelně stát mnoho slibů a přilepšení v rozpočtové sféře," píše list.

Většina voličů se ale podle Práva nerozhoduje podle čistého štítu kandidátů, rozhodující je pocit, zda ze své volby i oni něco mají. "Babiš totiž neříká, já jsem mravnost sama, říká, já se vám vyplatím," uzavírá Právo.

Zdětinštění české politiky

Hospodářské noviny konstatují, že jednou z charakteristik české politiky je zdětinštění, ale ne ve smyslu roztomilosti, ale spíš trapných výmluv a vzájemného rozšlapávání hraček. Dětinský je podle HN premiér Babiš, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i opozice.

"Současný český premiér si zjevně není schopen vybrat mezi byznysem a politikou. Je jako dítě, které chce držet v náručí všechny hračky, a když mu někdo, například auditoři Evropské komise, vysvětluje, že to nejde, reaguje krajně popuzeně," píšou HN. Opozice se podle HN chová jako děti na pískovišti, které si sice váhavě půjčují kyblíčky a lopatičky, aby postavily společný hrad, ale končí to hádkami, jak a kde se má postavit, jak má vypadat či kolik má mít věžiček. Nejhorším projevem zdětinštění české politiky je podle HN neschopnost zabývat se tím, co bude za pár desítek let.