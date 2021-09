Opoziční Piráti a STAN napsali Evropské komisi kvůli sporům o střet zájmů dopis. Pokud nebude vyřešen, má se EK zaměřit se sankcemi jen na Agrofert v Babišových svěřenských fondech. Trestán by neměl být běžný občan či podnikatel, uvádějí.

Evropská komise požaduje po českých úřadech řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají. Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy. Česko má Bruselu popsat "probíhající zlepšování systému řízení a kontroly" a uvést termín pro jeho dokončení. A požaduje také informace o "opětovném ověření, které má být provedeno u 12 operací spolu s deadlinem pro jejich dokončení".

České úřady měly původně poslat dopis s informací, jakým způsobem se aktuálně kontrola střetu zájmů provádí, do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj, které komunikaci s Bruselem koordinuje, ale v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu.

"S ohledem na slyšení našeho Generálního ředitelství dne 27. září 2021 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu trvám na tom, abych do 22. září obdržel vyčerpávající stav provedení (požadovaných opatření, pozn. red.)," napsal Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální politiku. Odkazuje přitom na jednání, které se má konat příští pondělí.

Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.

"Česká republika tak poskytla v termínu aktuální informace, které Evropská komise požadovala. Jedním ze sdělení je to, že ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán splnilo požadavek na zapracování metodického stanoviska Národního orgánu pro koordinaci do své řídící dokumentace. ČR vede s Evropskou komisí dialog a reaguje na všechny podněty," uvedlo ministerstvo.

