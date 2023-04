Nedělej to. Přestaň, ty lumpe. S podobnými příkazy se děti s poruchami učení a chování setkávají často. Mají problémy s komunikací, pozorností, impulzivitou, hyperaktivitou či psychikou. Speciální pedagog Pavel Kučera jim ale kápl do noty brazilským bojovým uměním capoeira, které v sobě spojuje prvky tance, boje, akrobacie a hudby.

Z toho odvodil i název projektu Bojovat srdcem, který již třináctým rokem dětem ze speciální internátní základní školy v Želešicích na Brněnsku přináší radost i uznání. „Snažíme se jim předat myšlenku, že svůj život a úspěch v něm nevybojují pěstmi, což je mnohdy model, který si v sobě nesou, ale především svou snahou, pílí a srdcem,“ zdůrazňuje.

Capoeira v Želešicích má sloužit i jako prevence kriminality. S dětmi, které do ní vkládají svou energii, se totiž život nemazlí. Dříve se do žádných kroužků nezapojily nebo je brzy vyloučili. V umění teĎ nacházejí náplň volného času a radost. Vedle toho mohou v rámci projektu a školy navštěvovat i další kroužky – arteterapii, zpěv, parkour či fitness.

S capoeirou slaví děti úspěchy. Vystupovaly na pódiích v Česku, na Slovensku i v Chorvatsku, účastnily se prestižních přehlídek a soutěží. „Třeba režisér Juraj Jakubisko si je vybral do svých charitativních projektů,“ říká učitel. Nedávno se děti čtvrt roku pilně chystaly na pražské vystoupení v rámci vyhlášení cen Domu zahraniční spolupráce, který koordinuje program Erasmus+, do něhož se též zapojily. Sklidily pak obrovský aplaus.

Salta i detaily

Nadšenec Kučera vzpomíná na držáka capoeirového kroužku Maika, kterému se dařilo a zvládl i konkurs do kaskadérské skupiny. „Nakonec jsme ale capoeiru předváděli ve všehrdské věznici, kde bohužel skončil. Bylo silné, když jsem ty obrovské mukly viděl plakat. Bylo to pro ně spojení se světem, který nechali doma, s jejich rodinami a dětmi,“ popisuje.

Brazilec Paulo De La Fuente z Rio de Janeira čtenáře Deníku ujišťuje, že sport a umění jsou pro děti se znevýhodněním vhodnou kombinací. „Otevírá jim to možnosti a dovednosti,“ je přesvědčený.

Zároveň nezapomíná na lidi, kteří umění dali jeho kořeny. „Je třeba vážit si černé kultury, která je ve všech svých proměnných krásná a reprezentativní," dodává.

Sílu capoeiry vyzdvihuje také její lektor ze středočeského města Odolena Voda David Březovský, známý pod přezdívkou Caverna, který působí pod brazilskou asociací Ginga Mundo. „Každý si v ní může najít to svoje. Mění se to věkem. Ze začátku člověk touží dělat salta, skákat tři metry do vzduchu, vyhrávat šampionáty, být nejrychlejší. Postupem času hledá detaily,“ shrnuje.

Capoeira

• Tanec, kdy lidé předvádějí fiktivní boj.

• Spojuje hudbu, zpěv a akrobacii.

• Pochází z brazilského státu Bahia, kam byli dováženi afričtí otroci.

• Spojuje prvky africké, původní brazilské i evropské kultury.

• V 18. a 19. století byli tanečníci capoeiry tvrdě trestáni.

• Uznávaným bojovým uměním se stala v roce 1972.