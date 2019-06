Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dorazila na první oficiální návštěvu Česka. Zahájila ji na Pražském hradě, kde ji na prvním nádvoří uvítal s vojenskými poctami český prezident Miloš Zeman. Obě hlavy státu po uvítacím ceremoniálu čeká zhruba hodinové jednání, po kterém odpoví na dotazy novinářů.

Čaputová svou cestou zachová tradici, podle níž první zahraniční návštěva českých a slovenských prezidentů směřuje do Bratislavy či Prahy. Řekla, že ČR je podle ní nejbližším partnerem Slovenska. "Je tradicí jet na první zahraniční návštěvu právě do České republiky. Já na tuto tradici velmi ráda navážu. Je to kontinuita, v níž vidím smysl. Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli," uvedla.