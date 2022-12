Jenomže tato letadla nelze za plnohodnotnou náhradu tak úplně považovat. „Rozhodně nechci stranit politikům, ale CASA je uvnitř poměrně hlučná, takže tam nelze moc pracovat nebo si odpočinout,“ přiblížil Soušek. Navíc tato letadla jsou primárně vojenská, takže můžou armádě chybět při výcviku. Proto si Soušek myslí, že to armáda bude muset řešit.

Ještě před vyřazením Challengera ministerstvo obrany usilovalo o jeho nahrazení jiným bizjetem, a to kanadským letounem Bombardier Global 5000, který uveze až devatenáct lidí a má dolet jedenáct tisíc kilometrů. Výběrové řízení na nákup již olétaného letadla ale nakonec nedopadlo, takže z nákupu sešlo.

A právě letoun podobné třídy by se 241. dopravní letce hodil. Podle zákulisních informací s poslední nabídkou přišla brazilská společnost Embraer. „S jejími zástupci se na podzim jednalo o pořízení středně velkého transportního letounu C-390 Millenium. Přišli s návrhem, že v případě pořízení tohoto letadla by poskytli dva bizjety za lepších podmínek,“ řekl vojenský analytik Jiří Vojáček.

242. transportní a speciální letka, 8 x L-410 TurboletZdroj: Se svolením Alana Wilsona

Letoun by se hodil při vzdálenějších misích

Přitom o pořízení středně velkého transportního letadla armáda uvažuje už nějaký čas. Uživila by ho například při vzdálenějších misích, což se ukázalo například při evakuaci z Afghánistánu. Nynější letadla CASA jsou pro takové operace podle Souška nedostačující. Jiným letadlem toho typu, které by mohlo připadat v úvahu, je třeba Lockheed C-130 Hecules.

Jenomže s dosluhujícími stroji pro přepravu ústavních činitelů se potýká rovněž i 243. vrtulníková letka, která je také součástí 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích. Postupně dosluhují vrtulníky MI-8 v salónní verzi, které jsou určeny pro přepravu na krátké vzdálenosti. Životnost posledních dvou strojů by měla skončit příští rok. Společnost LOM Praha nyní předělává dva stroje MI-17, které jejich úlohu převezmou,“ doplnil Spušek.

Do budoucna se pro tyto účely počítá i s novějšími vrtulníky Mi-171S, které jsou v současné době součástí vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Ty by se měly upravit a přesunout do Kbel poté, co armáda dostane americké stroje Venom a Viper.

Piloti ze základny dopravního letectva ale věnují přepravě ústavních činitelů jen menší část svého času. „Počet letových hodin uskutečněných k zabezpečení úkolu přepravy ústavních činitelů činil v loňském roce necelých deset procent z celkového ročního plánovaného počtu letových hodin základny,“ dodala mluvčí Cyprisová.