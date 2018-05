Část členů ČSSD jde proti Zemanovi. Odmítají stáhnout nominaci Pocheho

Prezident Miloš Zeman nemá podle části užšího vedení ČSSD mluvit do nominací ministrů. Odmítají stáhnout kandidaturu Miroslava Pocheho na funkci ministra zahraničních věcí.

Podobný názor před novináři při příchodu na jednání politického grémia ČSSD vyslovili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a senátor Petr Vícha. Ten zopakoval svůj nesouhlas s tím, aby ČSSD do koalice s hnutím ANO vstoupila.

ČSSD by podle koaliční dohody s hnutím ANO měla v nové vládě obsadit pět ministerských křesel, jedním z nich je post ministra zahraničí. Podle neoficiálních informací je kandidátem Poche. Zeman ve čtvrtek novinářům řekl, že by jeho nominaci neakceptoval. S předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem prezident o jménech jednal ve čtvrtek dopoledne v Ostravě.

"Předpokládám, že se včera (ve čtvrtek) pan Hamáček nebyl ptát pana prezidenta na souhlas, jestli může navrhnout nějaká jména na post ministrů, ale že ho byl pouze seznámit s těmi jmény," řekl novinářům při příchodu do sídla ČSSD Chvojka.

Prezident podle něj může nejmenovat pouze někoho, kdo nemá čistý trestní rejstřík nebo je spojen s nějakou kauzou. Na otázku, zda by tedy ČSSD neměla Zemanovi ustoupit, Chvojka odpověděl, že to je otázka na Hamáčka. "Já si myslím, že by neměl stahovat jméno pana Pocheho, měl by si trvat na svém," řekl.

Návrhy ČSSD by měl Zeman akceptovat i podle Netolického a Víchy. "To, že jsem změnili volební systém, neznamená, že jsme změnili kompetence prezidenta," podotkl Netolický. S odkazem na to, že Zeman se často odkazuje na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, řekl, že si je jist, že by Masaryk stejným způsobem jako Zeman nepostupoval.

"Někdo má nést vládní zodpovědnost. A vládní zodpovědnost znamená, že bude v čele exekutivy a zodpovídá se Sněmovně a trestněprávně i občanskoprávně. Pan prezident se nikomu nezodpovídá z Ústavy. Z toho je patrné, že by měly být akceptovány návrhy předsedy vlády na základě logických návrhů jednotlivých koaličních stran," uvedl místopředseda strany Netolický. Prezident má podle něj právo v případě nesouhlasu s navrhovanou vládou přikročit k výběru jiného kandidáta na premiéra.

Zemana se naopak zastal místopředseda strany Jaroslav Foldyna. Ke jménům ministrů se podle něj v minulosti vyjadřovali i prezidenti Václav Havel a Václav Klaus. "Je to naprosto identické, prezidenti se vždycky vyjadřovali, tak i Miloš Zeman se vyjadřuje k jednotlivým jménům," řekl.

Vícha zopakoval, že sociálnědemokratičtí senátoři odmítají vstup do vlády. Strana by podle něj měla zůstat v opozici. Vstup do vlády i její odmítnutí jsou podle něj ale nyní v obou případech špatné. "Teď už je každé řešení špatné," podotkl. ČSSD podle něj do dalšího kola vyjednávání vůbec neměla jít. Na výsledek referenda je zvědavý.