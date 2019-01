Možná se ta informace ztratila mezi palcovými titulky o dopravním pekle v Praze. Ale týká se druhého nejstaršího mostu v Česku. Karlův most totiž potřebuje nutně opravit. Část historické stavby je ve velmi špatném stavu.

Karlův most v Praze. | Foto: archiv VLP

Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) při úterní prezentaci zmínil, že pražský magistrát nechá vypracovat projekt opravy Karlova mostu. V novém tisíciletí se přitom stále o rekonstrukci kamenné stavby debatuje, v roce 2010 byla dokončena oprava mostovky a zábradlí. Práce probíhaly za provozu.

Podle Scheinherra město hledá lom, z něhož by se získal kámen vhodný na opravy. „U 14. oblouku mostu na Malé Straně se drolí spáry a hrozí popraskání kamenů. Místo je dlouhodobě ohrazeno,“ píše server iRozhlas.cz s odkazem na agenturu ČTK.

Také proto Technická správa komunikací (TSK) zařadila Karlův most podle stavebních norem do šesté klasifikační skupiny - tedy velmi špatný stav. Další kategorie VII už je havarijní stav. Mostovka je přitom podle TSK ve velmi dobrém stavu, alarmující známka je kvůli klenbám a spodním stavbám.

Opravené kameny budou vráceny zpět

„Zničené kameny budou z pláště vybrány a nahrazeny novými. Ty, které půjdou použít, budou opraveny a vráceny na své místo. Přesný harmonogramu prací nebo cena rekonstrukce vzejde z projektové dokumentace. Povrch mostu se skládá ze zhruba 66 tisíc kvádrů,“ dodává iRozhlas.cz.

Stavbu mostu, který nahradil stržený Juditin a původně se jmenoval Kamenný, zahájil 9. července 1357 na popud Karla IV. kamenický mistr Otlín, který získal zkušenosti na stavbě staršího kamenného mostu v Roudnici nad Labem. Zakladatelem Karlova mostu tedy nebyl Petr Parléř, jak se traduje. Parléř stavbu převzal až po Otlínově smrti.

V plánu je i výměna dřevěných ledolamů

Podle legendy při stavbě lidé do malty přidávali vajíčka. Proto Karlův most přežil mnohokrát rozvodněnou Vltavu. Rozbor původního materiálu však prokázal, že legenda není pravdivá. Výsledek oznámili vědci z Vysoké školy chemicko-technologické.

Před rokem bývalý radní pro kulturu a současný koaliční zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL) hovořil o tom, že se bude kontrolovat všech zhruba 66 tisíc kvádrů, z nichž se skládá Karlův most.

Náklady na opravy jednoho oblouku měly být podle Wolfa 45 až 60 milionů korun. Praha plánovala také výměnu dřevěných ledolamů. Mezitím se však debata o stavu pražských mostů soustředila spíše na Libeňský a Hlávkův most nebo zřícenou Trojskou lávku. Magistrát proto letos zahájí opravy části Libeňského mostu, které nemají vliv na dopravu. Práce na Karlově mostě by mohly trvat až dvacet let.