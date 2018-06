Část KSČM se obává propadu ve volbách, když podpoří vládu Babiše

Další propad u voličů před podzimními komunálními volbami hrozí podle části komunistů straně, pokud KSČM v sobotu odhlasuje podporu menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. V Karlovarském kraji pak podle informací ČTK vznikla výzva směřovaná čelenům ústředního výboru, aby zvážili všechny aspekty současné situace.

O dokumentu informoval deník Mladá fronta Dnes. Odpůrci současného vedení strany v něm kritizují i vyjednávání, jak ho vedl šéf strany Vojtěch Filip, od formulace podmínek pro podporu vlády přes výsledek sporů o omezení vojenských misí až po spekulace o snaze obsadit posty ve státních firmách.

Nelíbí se ani to, že stranická centrála pár dní před hlasováním vydala prohlášení, v němž zakázala okolnosti vzniku druhé Babišovy vlády komentovat. Dění v posledních dnech nekomentuje ani Filip. Podle průběhu jarního mimořádného sjezdu KSČM, na kterém Filip obhájil svoji funkci, i odhadů z vnitřku KSČM, v sobotu Filip o nutnosti podpory vlády své stranické kolegy přesvědčí. Podle jeho odpůrců tento krok nicméně může vést k další marginalizaci komunistů.

Filipův vyzyvatel ze sjezdu Josef Skála řekl, že výsledek voleb nabídl šanci posunout českou politiku blíž ke skutečným národním i sociálním prioritám. "Chtělo to znásobit levicový potenciál strany a veřejný dialog z těchto pozic. Nestalo se a uvízli jsme ve slepé ulici, která nepomůže ani ČR, ani KSČM. Tahanice kolem všelijakých postů jí nasazují korunu. Jediným východiskem, jímž si neublížíme ještě víc, je stát se skutečnou alternativou znovu, rychle a se vším všudy," uvedl.

Prezident Miloš Zeman jmenoval menšinový kabinet ve středu, o důvěru požádá sestava ANO a ČSSD 11. července. Spekulace panují kolem obsazení ministerstva zahraničních věcí, které po nesouhlasu Zemana s nominantem ČSSD Miroslavem Pochem dostal do gesce šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Pocheho vedle Zemana kritizují i komunisté, výhrady mají i k ministryni spravedlnosti Taťáně Malé a kritizovali i pokračující ministry dopravy Dana Ťoka a zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Pro podporu druhé Babišovy vlády mají komunisté sedm podmínek programového charakteru, jejichž řešení chtějí pojistit písemnou dohodou na termínech přijímání jednotlivých zákonů. Kabinet by měl podle nich prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před "zcizením do zahraničních rukou". Trvají také na valorizaci důchodů, zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení a podpoře výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez navyšování spoluúčasti. V programovém prohlášení vlády po jejich kritice vláda upravila formulaci týkající se zahraničních misí.