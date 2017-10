Část lékařů a lékáren bude ve středu stávkovat, chtějí víc peněz

Asi 7000 praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů nechá ve středu své ordinace zavřené. Řekl to za Koalici soukromých lékařů Petr Šonka. Podle České lékařské komory (ČLK) je těchto lékařů k dnešnímu dni téměř 24 500, protestovat tak bude podle odhadů čtvrtina až třetina z nich.

Do stávky se ve středu zapojí značná část praktických lékařů.Foto: Deník / Klimentová Lenka

Mimo provoz bude podle České lékárnické komory (ČLnK) dopoledne na půl hodiny také asi 400 z celkem 2800 lékáren, dalších 1500 protest podpoří symbolicky. Společně protestují proti návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018, která pro ně nepočítá s nárůstem plateb od zdravotních pojišťoven. Lékárníkům v něm chybí navýšení platby za vydání léku na recept, které bude podle nich po zavedení eReceptu komplikovanější.

Úhradová vyhláška, která spolu s bodovým ohodnocením zdravotnických výkonů stanoví, kolik za který úkon zdravotní pojišťovna lékaři či nemocnici zaplatí, musí být uveřejněná do konce října. Její návrh počítá s rozdělením 289 miliard korun, což je asi o 15 miliard víc než letos. Meziročně přes devět miliard navíc půjde do lůžkové péče v nemocnicích, kde se od ledna musí na základě rozhodnutí vlády o deset procent zvýšit platy. Ministerstvo zdravotnictví se k návrhu nechce do schválení vyhlášky vyjadřovat.

Ministr Miloslav Ludvík (ČSSD) už ale dříve řekl, že nemocnice si navýšení zaslouží, protože pracují 24 hodin denně sedm dní v týdnu. I praktičtí lékaři podle něj mohou dosáhnout na víc peněz, pokud mají prodlouženou ordinační dobu. Odmítl jim ale plošně zvyšovat takzvanou kapitační platbu.

Tento měsíční poplatek za každého pacienta, kterého má lékař v kartotéce, tvoří asi 70 procent příjmů ordinace. Základní sazba je 48 až 55 korun za měsíc, násobí se indexem podle věku pacienta. Nejvíc dostávají lékaři za děti do čtyř let a seniory, o které je péče nejnáročnější. Průměrně má lékař v kartotéce asi 1700 pacientů. Navíc pojišťovny lékaři platí výkony, které provede, například preventivní prohlídku, vyšetření nebo očkování. Ambulantní specialisté jsou placeni jen za výkony. Protestující argumentují tím, že peníze, které si ordinace vydělá, nejsou platem lékaře, ale i zdravotní sestry. Platí se z nich nájem, provoz ordinace, účetní nebo zdravotnický materiál.

Koalice soukromých lékařů, která protest organizuje, sdružuje oborová sdružení praktiků včetně dětských, ambulantní specialisty a zubaře. Praktických lékařů pro dospělé je podle ČLK k dnešnímu dni 6871, jejich Sdružení praktických lékařů má asi 5500 členů a protestovat jich bude podle Šonky 90 procent. Praktiků pro děti a dorost je 4829, započítaní jsou ale jak lékaři mající soukromé ordinace, tak lékaři pracující v nemocnicích. Ambulantních specialistů je 12 772. Jejich Sdružení ambulantních specialistů má kolem 6000 členů. Zubaři, kterých je v České stomatologické komoře asi 10 tisíc, protest podpoří pouze symbolicky.

Protestujícím vadí také rostoucí byrokracie. Lékaři budou muset od ledna 2018 vystavovat všechny recepty přes internet. Kvůli eReceptu a další povinnosti elektronicky evidovat tržby podle sdružení zvažují někteří, zejména v důchodovém věku, ukončení praxí. Celkem jich může být asi stovka.

Protesty podporují i zubní lékaři, ti ale své ordinace nezavřou. Podle České stomatologické komory by eRecepty neměly být pro zubaře povinné, protože jich vystavují velmi málo. Jako kompromis navrhují povinnost od 120 receptů ročně.

Zatímco pro lékaře počítá návrh úhradové vyhlášky pro příští rok s kompenzací za zavedení eReceptu ve výši asi 178 milionů korun, lékárny žádné peníze navíc nedostanou. K protestům se připojily kvůli zvýšení platby od pojišťoven za vydání léků na recept. V současnosti je to 13 korun z veřejného zdravotního pojištění za recept, před zrušením regulačních poplatků měli 30 korun za recept od pacienta. Propad je podle České lékárnické komory asi 3,2 miliardy korun. Vydání eReceptu podle nich bude trvat třikrát déle. Státní ústav pro kontrolu léčiv, který eRecept spravuje, to odmítá. Většina pacientů přijde s receptem na papíře jako dosud.

V Česku je asi 2800 lékáren. Ve středu zavřou mezi 10:30 a 11:00 zejména ty, které nepatří pod žádnou síť lékáren. Ta největší, Dr. Max s asi 420 lékárnami protesty podpoří symbolicky na informačních obrazovkách v provozovnách, zůstanou ale otevřené. Lékárny druhé největší sítě Benu zůstanou také otevřené, ale protest ve všech 200 provozovnách podpoří vyvěšením informačních plakátů.

Doktoři protestovali už minulý týden v úterý, zapojilo se jich až 12 tisíc. Ordinace byly otevřené a lékaři měli na rukávech černé pásky jako symbol "pohřbívání" jejich praxí.