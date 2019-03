Na železnici se v poslední době stalo několik nehod, České dráhy proto minulý týden zintenzivnily kontroly práce svých strojvůdců. Kontroloři ověřují přípravu strojvůdců před jízdou a následně jejich chování během cesty. Podle generálního ředitele státního dopravce Miroslava Kupce zpřísněné kontroly žádná systémová pochybení nezjistily a zaměstnanci předpisy dodržují.

Podle šéfa dopravce tak jsou za incidenty převážně individuální selhání strojvůdců. Chyby podle něj dělají mladší i starší strojvůdci, a to na různých tratích a v odlišných vozech. "Neexistuje žádný společný jmenovatel těch nehod, jde o různé chyby," řekl.

Kontroly budou podle něj pokračovat. Kupec připomněl, že podnik rovněž prosazuje zavedení tzv. monitoringu licence strojvedoucích, který vytvořil Drážní úřad. Dopravci by v takovém případě museli před každou jízdou zadat údaje strojvůdce a systém by zjistil, zda strojvůdci například nejezdí místo odpočinku u konkurence. Zavedení systému je součástí návrhu novely zákona o drahách, který nyní řeší poslanci.

Kupec souhlasí s nápadem na bodové hodnocení strojvůdců, o němž v úterý hovořil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Šéf státního dopravce naopak nechce zavádět do kabin strojvůdců kamery, podle něj by to na strojvůdce vytvořilo tlak, který by mohl vést k nervozitě a dalších chybám.

Dopravce chce klást větší důraz na praxi

Vedení podniku se na dnešním jednání shodlo, že je vhodné rozšířit praktický výcvik strojvůdců. Současná celkově roční výuka se nerozšíří, větší důraz ovšem chce dopravce klást právě na praxi. "V minulosti strojvůdci museli absolvovat 30 týdnů praktické výuky. To se poté snížilo, nyní se ovšem chceme k tomuto číslu znovu přiblížit," uvedl Kupec.

Větší praxe podle něj pomůže strojvůdcům získat větší jistotu při jízdě. Podnik kvůli tomu pořídí dva tréninkové trenažéry - budou je používat i starší strojvedoucí, kteří by se tak mohli zbavit špatných návyků.

V Česku je dlouhodobý nedostatek strojvůdců, chybí jich asi 300. Právě to je podle Federace strojvůdců ČR jednou z hlavních příčin rostoucích chyb. Strojvůdci jsou podle federace přetěžováni. Kupec dnes přiznal, že České dráhy přesčasy využívají, ale neporušují při tom zákonné limity. Zopakoval, že chyby a jejich příčiny jsou různé a není za nimi přepracovanost.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit 220, meziročně o čtvrtinu více.

Doplnění vlaků zabezpečovacími systémy

České dráhy budou v příštích měsících a letech doplňovat zabezpečovací zařízení do vlaků. ČTK to dnes řekl předseda dozorčí rady státního dopravce Petr Moos. Podle něj předchozí vedení tuto činnost zanedbalo, dozorčí rada podniku proto zadala novému představenstvu v čele s Miroslavem Kupcem úkol se na zabezpečení provozu vlaků zaměřit.

Dozorčí rada podniku bude současnou situaci řešit příští týden, bude chtít znát provedená opatření, která by měla nehodám zabránit. Na železnici se v poslední době stalo několik nehod.

Podle Moose některé potřebné zabezpečovací systémy na železnici chybí. Posílit by měly především rádiové a telematické systémy, které by pomohly zamezit bezpečnostní rizikům, kdy například pochybí strojvůdce nebo nastane problém na trati.

Zároveň upozornil, že zodpovědnost bude vedle dopravců nést Správa železniční dopravní cesty, která musí zajistit výbavu na tratích. Moos dodal, že je třeba pokročit například s celoevropským zabezpečovacím systémem ETCS, který umožňuje převzít kontrolu nad vlakem například výpravčím.

Právě absence evropského zabezpečovacího systému ETCS je podle poslance Pirátů Ondřeje Polanského hlavní příčinou současných incidentů. Zavádění systému má mnohaleté zpoždění. Dosud je na tento systém připraven pouze úsek mezi Kolínem a Břeclaví, spuštěn však může být až po otestování dopravci.

Dráhy nyní disponují systémem ETCS na lokomotivách Vectron, na rakouských jednotkách railjet a na lokomotivách 1216 ÖBB, které provozují mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. Vedle toho vybírají dodavatele, který vybaví systémem dalších 400 vozů. Nově pořizované vlaky mají podle podniku ETCS už ve výbavě.

Incidenty se bude zabývat Dozorčí rada ČD

Vedle ETCS jsou vlaky Českých drah vybaveny dalšími typy zabezpečovacích systémů. Podle mluvčího Petra Šťáhlavského jsou jim vybaveny stovky vozů. Jde například o systém Mirel, který je využíván na tratích vybavených kódováním, tedy přenosem informací o návěstidlu do vlaku. Systém tak kontroluje činnost a jízdu strojvedoucího, v případě projetí na červenou vlak automaticky zastaví.

Dozorčí rada Českých drah se bude aktuálními incidenty na železnici zabývat na svém příštím jednání, které se uskuteční 13. března. Vedení podniku podle něj předloží analýzu současné situace, včetně vyhodnocení opatření, které podnik zavedl. Generální ředitel podniku Miroslav Kupec na dnešní den svolal mimořádnou poradu podniku, která se bude zabývat současnými kroky a návrhem dalších bezpečnostních opatření.