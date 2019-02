Čechy ovlivňuje od noci silné sněžení, někde doprovázené i hřměním. Na větší části Jihočeského kraje a na Prachaticku napadlo i kolem 12 až 15 centimetrů sněhu. Silnice jsou sjízdné s opatrností. Sníh zasypal i Prahu, v metropoli navíc byly vidět blesky.

Holé vozovky byly k ránu v okresech Tábor a Jindřichův Hradec, kde pršelo a mohly by namrzat, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista. Výstraha meteorologů před silným sněžením platí pro tento kraj do dnešních 11:00 hodin.

"Provoz je zatím minimální. Nemáme hlášeny úseky, kde by se něco dělo," řekl dispečer k situaci v dopravě před sedmou hodinou ranní.

Sněžit nebo pršet v tomto kraji začalo asi tři hodiny po půlnoci. "Kde pršelo, je sjízdnost bez omezení. Ale teploty mají jít k nule, dá se očekávat výskyt ledovek," upozornil Šulista. Sypače tam provádějí posyp preventivně. V místech, kde sněží, je na chemicky ošetřovaných tazích rozbředlý sníh. Na vedlejších silnicích zatím silničáři sníh odhrnují a až přestane sněžit, posypou je drtí.

Přes den bude na jihu Čech zataženo. Místy i vydatné sněžení bude slábnout později odpoledne a večer. Teploty budou nejvýše mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Vát bude mírný vítr.

Hromy a blesky

Silné sněžení ovšem zasáhlo i metropoli. Chumelenici v Praze navíc v časných ranních hodinách doprovázelo i hřmění.

V Modleticích u Prahy ráno nestíhali silničáři odklízet čerstvý sníh z dálnice D1. „Dopravní situaci komplikuje ujetá vrstva nového sněhu,“ uvedla Česká televize (ČT).

Podle předpovědi meteorologů však v neděli v Čechách sněžit jen tak nepřestane. A netýká se to pouze hor, ale i nížin. Na Šumavě má napadnout ojediněle i 25 centimetrů nového sněhu. Situace by se měla na jihu Čech zlepšit v odpoledních hodinách. Na ostatním území Čech by sněhové přeháňky měly slábnout až večer a v noci na pondělí.

Ve východní polovině republiky se naopak oteplí a bude pršet. Vzhledem k tání sněhu a dešti začnou stoupat hladiny řek, uvedl k výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMI).

Některé toky v povodí horní Sázavy, Moravy a Dyje mohou během neděle dosáhnout prvního povodňového stupně, v povodí Svratky a Jihlavy ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity.