Cely naruby. Pardubické vězení zažilo důkladnou razii

V pardubických celách se našly zajímavé věci. Drogy, nástroje, ale i černé přípojky elektřiny a mobilní telefony.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V pardubické věznici bylo v pondělí pořádně rušno. Nemilé překvapení řadě trestanců připravila razie, kterou podnikla vězeňská služba spolu s policisty.



Že bude něco jinak prozradil trestancům ráno příchod desítek uniforem a vzápětí začal „tanec“. Bachaři šli totiž zřejmě najisto. Ve věznici prohledali dvě patra jednoho z bloků. Ale prohlídka to byla důkladná se vším všudy. „Osobními prohlídkami trestanců to jen začalo. Postupovalo se velice důkladně,“ popsal Deníku dobře informovaný zdroj, který si nepřál uvést jméno.

VĚZEŇSKÁ OTRAVAÚnor 2016. V pardubické věznici se léky na srdce otrávilo 11 mladistvých vězňů. Šlo o jeden z největších incidentů českého vězeňství. Kauzou se posléze zabýval i soud. Ani po řadě důkazů ale nebylo možné určit viníka.

Vedení pardubické věznice událost příliš komentovat nechce. „Ano, proběhla bezpečnostní akce ve spolupráci s dalšími složkami. Víc informací ale nebudeme poskytovat,“ uvedla mluvčí věznice Dana Šolcová.



Jak se ale Deníku podařilo zjistit, na celách i společenských místnostech nastalo velké pozdvižení. Bachaři prohledávali postele, skříňky, osobní věci. Rozebírali dokonce i skříně a židle.



Mezi méně závažné úlovky je možné zařadit třeba pilník na železo, který měl jeden z trestanců ukrytý v botě. Nalezeny byly také drogy a léky. „Jenže jen těmi to nekončilo. Na dvou patrech bylo nalezeno celkem šest mobilních telefonů,“ popsal Deníku zdroj.



Jeden z přístrojů byl například ukrytý v zašitém lemu záclony na okně. Další se podařilo najít v tajné dutině pod okenním parapetem.

K mobilním telefonům se našly samozřejmě také nabíječky. Pozornost pátračů se proto zaměřila i na důkladnou prohlídku místností. Vězni totiž nemají volný přístup k zásuvkám elektrické energie. „V jedné místnosti se podařilo najít tajně vybudované zásuvky. Od stropního svítidla byla vysekaná drážka na elektrický kabel, kterou trestanci zasádrovali tak, že na první pohled nebylo znát, že je tam něco v nepořádku. Tímhle černým vedením pak dobíjeli baterie mobilních telefonů,“ uvedl zdroj.



Mnohem větší problém než přítomnost drog nebo telefonů je způsob, jakým se do věznice dostávají. „Šest telefonů na dvou patrech, to je tak standard. Bohužel. Pokud se vůbec vypátrá, komu to patřilo, budou z toho jen kázeňské tresty. Personál věznice nemá šanci uhlídat všechno, rezort je podfinancován, dozorců je zoufale málo a mezi trestanci funguje velmi dobrá organizace,“ dodal člověk obeznámený s podmínkami pardubické věznice.