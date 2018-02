Mazánek z centrály proti zločinu: Zatíženost policistů se zvyšuje

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) by v budoucnosti měla řešit méně případů než dosud. V rozhovoru s ČTK to uvedl ředitel útvaru Michal Mazánek. Detektivové ke konci loňského roku řešili 730 případů, což bylo meziročně o 156 více. Podle Mazánka by se měli zabývat pouze nejsložitějšími a nejzávažnějšími případy. Jeho podřízení by pak mohli pracovat rychleji a na kauzách by jich mohlo pracovat víc.

dnes 14:31 SDÍLEJ:

Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek.Foto: ČTK/Kamaryt Michal

NCOZ na konci loňského roku završila první rok a půl svého fungování poté, co byly sloučeny tehdejší protimafiánský a protikorupční útvar. Mazánek činnost centrály hodnotí pozitivně. "V průměru jsme loni řešili o dva nové případy měsíčně víc, než když oba útvary fungovaly samostatně," řekl. Ke konci loňského roku v NCOZ pracovalo 811 lidí. ČTĚTE TAKÉ: Vnitro chce více peněz na výzkum organizovaného zločinu, terorismu a špionáže Zvyšuje se zatíženost policistů Centrála loni začala pracovat na 228 nových případech. V 93 kauzách bylo zahájeno trestní stíhání, což znamená, že byl někdo obviněn. Počet obviněných osob a firem se loni zvýšil o 193 na 533 obviněných. V loňském roce se také zvýšil počet případů, ve kterých státní zástupci podali obžalobu k soudu, a to na 91 procent. "Hovoří to o kvalitě věcí, které děláme. Pokud by žalovatelnost zůstala na této úrovni, tak bych byl s tímto číslem spokojen. Nemůžu ale být spokojen s tím, jak se zvyšuje zatíženost policistů," uvedl Mazánek. ČTĚTE TAKÉ: Organizovaný zločin v policii? Muži zákona zadrželi protikorupčního detektiva O změnách uvažují i státní zástupci Loni se totiž zvýšil počet spisů, který připadá na jednoho policistu. Předloni měl jeden policista, který se přímo podílí na trestním řízení, na starost méně než jeden případ, loni to bylo více než jeden případ. Zároveň se podle Mazánka kvůli tomu mírně prodlužuje délka trestního řízení. "Není to zásadní, ale trestní řízení jsou delší, což nepovažuji za pozitivní. Trend narůstání zátěže také dobrý není. Proto bychom chtěli snížit počet věcí, kterými bychom se zabývali," uvedl. Jak by změny mohly vypadat, je podle Mazánkem interním tématem policie. Dodal, že o určitých změnách uvažují i státní zástupci. "Podstata je taková, že bychom chtěli jít cestou většího výběru, abychom se zabývali opravdu jen těmi nejzávažnějšími činy," řekl Mazánek. ČTĚTE TAKÉ: Organizovaný gang prodával dětem pervitin Pět sekcí

Podle Mazánka nyní nejsou třeba zásadní změny ve struktuře útvaru, který je rozdělen na pět sekcí, podle jednotlivých druhů trestné činnosti. V nich se detektivové zabývají organizovaným zločinem, korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou, terorismem a extremismem, finanční kriminalitou a kybernetickou kriminalitou. Sekce jsou rozděleny na specializovaná oddělení. "Na tomhle základním se nic měnit nebude. Alespoň v horizontu několika let nevidím důvod, proč na struktuře něco měnit," podotkl Mazánek. Nastat by podle něj mohly nejvýš dílčí úpravy, vyplývající z aktuálních potřeb.



ČTĚTE TAKÉ: V boji se zločinci pomáhají částečky, které oko ani nedokáže postřehnout

Autor: ČTK