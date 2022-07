Psi budou nově registrováni v centrální evidenci. Tu povede veterinární komora

ČTK

Psi budou registrováni v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Veterináři do evidence zanesou identifikační údaje chovatele a jeho zvířat při jejich očipování nebo očkování. Schválila to Sněmovna v novele veterinárního zákona. Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé.

Pes s náhubkem - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock