Cenu Olgy Havlové letos dostal šéf spolku neslyšících Pavel Šturm

Letošní Cenu Olgy Havlové získal předseda Pražského spolku neslyšících Pavel Šturm. Ocenění od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) dostávají lidé s postižením, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro ostatní. Porota v tomto roce vybírala z 31 kandidátů a kandidátek. Cenu veřejnosti, o jejímž udělení hlasují lidé na internetu, pak obdržel Martin Kabát z organizace ADAM - autistické děti a my. Uvedla to sdělila Veronika Cézová z VDV.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i Cena Olgy Havlové, která se uděluje od roku 1995. Má poukázat na práci těch, kteří nezištně pracují pro druhé.

Naučil se odezírat

Porota se letos rozhodla ze tří desítek nominovaných ocenit neslyšícího Pavla Šturma za jeho víc než třicetiletou dobrovolnickou činnost. Působil jako místopředseda Pražského spolku neslyšících, později se stal jeho předsedou. Organizace založila stacionář pro neslyšící, který dnes nabízí tlumočnické a aktivizační služby. Šturm je od roku 1996 viceprezidentem Spolku neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Vede také Radu neslyšících.

"Baví mě pomáhat sluchově postiženým, vymýšlet pro ně různé projekty, které jim usnadňují či zkrásňují život. Těší mě, když mohu šířit osvětu o lidech s poruchou sluchu, aby jim ostatní lépe rozuměli," uvedl oceněný.

Šturm se narodil v roce 1955 jako neslyšící. Chodil do školy pro neslyšící, kde děti tehdy nesměly používat znakový jazyk. Naučil se odezírat. Trávil pak čas se slyšícími vrstevníky. Vyučil se autoklempířem. Profesi se věnoval 21 let. Poté deset let pracoval v prodejně s autobateriemi, kde běžně jednal se zákazníky.

Čeština je cizí jazyk

Lidem s postižením sluchu často podle Šturma hrozí právě kvůli nedostatku informací a kontaktu s okolím izolace, ostatní se s nimi bojí komunikovat. "Často se stává, že když někdo zjistí, že neslyšíme, tak se lekne a uteče. Přitom stačí jen trochu více artikulovat," uvedl Šturm. Připomíná, že čeština je pro neslyšící cizí jazyk, mateřštinou je pro ně řeč znaková s jinými pravidly a gramatikou.

Dnes se udílela i cena veřejnosti, a to podruhé. V internetovém hlasování z pětice navržených získal největší počet hlasů Martin Kabát. Také on přes svůj handicap pomáhá, a to dětem s autismem.

Slavnostní večer se konal ve Slovanském domě v Praze. Šturm dostal sochu s názvem Povzbuzení od Olbrama Zoubka. Kabát získal sošku anděla, kterou vyrobili klienti chráněné dílny Modrý klíč.

První laureátkou Ceny Olgy Havlové byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá. Mezi další oceněné patřili pak třeba předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková či právník rady postižených Jan Hutař.