Na pódiu Národního divadla v přímém přenosu českých a slovenských médií převzal ocenění řidič kamionů a pozdější polský odborový předák a vězeň Frasyniuk. Ve svobodném Polsku Frasyniuk založil přepravní firmu, angažoval se v komunální politice ve Vratislavi a byl poslancem. Účastník protestů proti současné politické garnituře v Polsku varoval před populisty a návratem komunistů.

Symbol sametové revoluce, píseň Modlitbu pro Martu si nechal zahrát sedmaosmdesátiletý Hampl. Zdůraznil, že nikdy nelitoval rozhodnutí pomoct k útěku politickým vězňům, ačkoli za to sám skončil na tři roky v lágru Ležnice v Horním Slavkově. ČTK a Českému rozhlasu před předáním medaile řekl, že nelituje pomoci svým spoluvězňům v 50. letech.

"Jak jsem byl spokojený s tím, co jsem udělal v životě, a hlavně, že jsem pomohl politickým vězňům a jejich rodinám, tak to pro mne znamená moc," uvedl k dnešnímu ocenění. Lidem, kteří dnes a v sobotu přišli do centra Prahy oslavit 30. výročí sametové revoluce drží palce. "Držím jim palce, aby se to podařilo tak, jak se to podařilo před třiceti lety," řekl.

Váleční veteráni i přeživší holokaustu

Cenu pro maďarského politického vězně László Regéczy-Nagye převzala jeho dcera. Německého vědce a politického vězně Dietricha Kocha, který se začal angažovat v roce 1968 při demonstracích proti demolici gotického chrámu sv. Pavla v Lipsku, zastoupil v Národním divadle bratr. Ocenění pro Špitzerovou, která přežila holokaust, účastnila se Slovenského národního povstání a po srpnu 1968 nemohla vystupovat, převzal její vnuk.

Post Bellum předává ocenění od roku 2010. Kandidáty na ocenění vybírají historici a badatelé z příběhů uložených ve veřejně přístupné internetové sbírce Paměť národa, kterou založilo Post Bellum v roce 2001. Letos poprvé laureáty vybíral mezinárodní výbor složený z historiků. Mezi laureáty jsou váleční veteráni, političtí vězni, odbojáři, přeživší holokaustu, perzekvovaní spisovatelé či představitelé undergroundu, skauti, příslušníci církví a mnozí další.

Dosud Post Bellum shromáždilo příběhy 10 tisíc lidí, vedle hrdinů i těch z druhé strany, uvedl ředitel společnosti Mikuláš Kroupa. Příští rok chce společnost otevřít pět poboček v krajích, aby mohla být blíž příběhům tam žijících pamětníků.