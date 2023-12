/ČERNÁ A BÍLÁ/ Kdo nosí dárky? Lidé se jednoznačně postavili za Ježíška. Jeho popřením připravíme děti o kouzlo Vánoc, říkají. Otázku, zda říkat dětem, že dárky nosí Ježíšek, i když je to lež, přitom řeší rodiče před každými Vánocemi. V rámci rubriky Černá a Bílá jsme na toto téma připravili dva články, kde shrnujeme „pro“ a „proti“.

Zdroj: DeníkV anketě se nám sešly tisíce hlasů, které se drtivou většinou vyslovují pro Ježíška. Dostali jsme i mnoho odpovědí elektronickou poštou i na sociálních sítích, tady je výběr vašich názorů.

Největším dárkem je láska

Pavel Ouběch

„O žádnou lež nejde. Dárky nosí Ježíšek, jen k tomu jako prostředníky využívá rodiče. Aby rodiče měli tu čest být takovými prostředníky, musí se o to zasloužit, musí tomu věnovat úsilí. Někdy například vydělat peníze. Ale tím největším dárkem pro děti nebo bližní je láska. I k té je potřeba úsilí a především vůle.“

Na Ježíška vzpomínám dodnes Irena Vlková „Mám dva vnuky, šest a osm let. Starší se mne letos zeptal, proč bráchovi lžeme, že existuje Ježíšek. Má odpověď ho uspokojila: Ježíšek existuje pro toho, kdo v něj věří. Je to jako s Bohem - věřícím ho přece také nemáme právo brát. Vánoce bez Ježíška přestávají být pro dítě jedním z nejkouzelnějších okamžiků v roce. Osobně na své dětské těšení se na Ježíška vzpomínám dodnes. Pravdu jsem si uvědomovala postupně a nikdy jsem ji nevnímala jako ‚zradu‘ ze strany rodičů. PROSÍM, NEBERME DĚTEM JEŽÍŠKA!“

Ježíšek žije v Laponsku

Hannu Hakalisto z Finska + obrázek (ten si asi máme vycucat z prstu)



„Věděli jste, že Ježíšek žije ve finském Laponsku v Korvatunturi? Nechybí ani Ježíškova dílna, kde se skřítky vyrábí dárky pro děti. Děti mu mohou poslat dopis a přát si speciální dárek. O Vánocích se Ježíšek vydává na dlouhou cestu na svých sobech, aby doručil dárky. Takto jsem vyprávěl svým čtyřem dětem, které jsou dnes již dospělé, o Ježíškovi. Tady je fotka Ježíška. Veselé Vánoce“

Děti tím zcela žily František Grmela „U nás to byla jednoduše krásná pohádka. Děti tím nejdříve zcela žily. Ježíšek (pomocí nahrávky) zazvonil na zvoneček a my, celá rodina, vstali od štědrovečerního stolu a běželi ke stromečku s dárky. Když byly děti větší, začaly přemýšlet, jestli v tom není nějaký trik. Vrtalo jim hlavou, kdo tedy zvoní, když táta už je zpět u stolu. Pak už ta nejstarší chodila tajně zvonit sama pro ty mladší. A nakonec zvonil zase ten nejmladší a ty starší mu hrály překvapení a úžas. Taky je třeba psát dopis Ježíškovi. Předškoláčci to s pomocí rodičů kreslili. Průšvih byl, když jsme dopis zapomněli z okna odstranit. To bylo vysvětlování, že si ho Ježíšek určitě vyzvedne zítra. No a starší děti nás raději před spaním upozorňovaly, že dopis je za oknem, tak ať na něj Ježíšek určitě nezapomene.

Ze sociálních sítí

„Mami, tati, ty dárky pod stromečkem jsou od vás?“

„Ne, Petříčku, ty jsou přeci od Ježíška.“

„Tak vy jste se na mě zase vykašlali?“

Antonín

„Nikdy jsem tento nesmysl neslyšel od rodičů, ani jsem to netlumočil dětem. Připomíná mi to braní Božího jména nadarmo.“

Jaroslav

V anketě jsme se vás ptali, co byste vy nadělili Ježíškovi:



„Popírat Ježíška je připravit děti o kouzlo Vánoc a pole pro rozvoj fantazie v nich vydezinfikovat chlórem. Bude to dokonale čisté a zabráníme, aby tam, nedejbože, něco vzklíčilo.“

Iva

„Ať si vědci říkají svým dětem, co chtějí, a ostatním dopřejí radost. Objev, že rodiče jsou „dárkonoši“, ještě nikomu neublížil. I starší sourozenci mladším obvykle dopřávají krásné tajemno, protože jim samotným se líbilo.“

Věra

• Mým dětem nosil dárky Ježíšek. Když se ve školce dozvěděly pravdu, plakaly a nechápaly to. Dnes mám vnučku 3 roky, a té dávají dárky rodiče, babi, děda, tety atd. Protože ji mají moc rádi a je hodná holčička. Asi tak. Každý podle svého uvážení.

• Každý ať si žije podle svého. Odborníci by se spíš měli zabývat tím, jak malým dětem vysvětlit, proč někde nosí dárky Ježíšek, někde Santa Klaus, jinde Děda Mráz, někde zase jiné bytosti a některým rodiče.

• U nás nosí dárky Ježíšek pořád, i když už máme děti dospělé a všichni víme, jak to s ním je. A každý rok společně píšeme dopisy Ježíškovi, jen už je nedáváme za okno, ale věšíme na lednici.

• U nás je to stále Ježíšek a děti to strašně baví. Před umístěním dárečků pod stromek hlídají jeho přílet na jednom webu, kde smyšleně lítá. A protože jsou v přechodovém věku, kdy nás kolikrát vidí kupovat nebo v televizi roste počet antivánočních reklam na nákup dárků pod stromeček, tak jsme spolu začali Ježíškovi pomáhat a kupujeme mamince. Mají radost, že jsou důležitou součástí Vánoc a ještě větší, když ten dárek potěší. Když se netrefí Ježíšek, tak se prostě netrefí, ale když se netrefí rodič, z jakéhokoli důvodu, neví, nejsou peníze, není vhodný věku apod., tak je vinen rodič, i když má děti chápavé. Proto Ježíšek. Zatím.

• Ježíšek, mám skoro dospělé děti a dnes říkají, že dokud věřili, bylo to moc hezký.

• Samozřejmě Ježíšek, časem na to dítě přijde samo a nebo rodiče vysvětlí. U nás to tak bylo. Dcera tříleté dceři také tvrdí, že když bude hodná, tak jí to přinese Ježíšek. Ale posledně jí v obchodě začali nadávat, že to se nesmí. Nechala bych to na rodičích, ale Ježíšek je nejlepší pro malé děti tak jako Mikuláš.

• Kouzlo Vánoc malých dětí je, že dárky nosí Ježíšek, a je hrozně krásný, když na to děti věří.

• Moje mamka mně vždy říkala, že dárky nám nosí Ježíšek, ale že je musí zaplatit rodiče, protože na Zemi je hodně dětí. A bylo to.

• Děti vědí, že dárky nakupujeme. Ale v Ježíška věří. Já jim říkám, že Vánoce slavíme na počest Ježíškových narozenin, protože to byl hodný člověk, který pomáhal lidem a chtěl, aby byli všichni šťastní a měli se rádi. A proto obdarováváme lidi okolo sebe, abychom je potěšili, udělali radost nějakou maličkostí, co mají rádi, a tak jim dali najevo, že je máme rádi a záleží nám na nich.

Zeptali jsme se i umělé inteligence

„Existence Ježíška může být vnímána ze symbolického a kulturního hlediska. Argumentace by se mohla zaměřit na to, jak příběhy o Ježíškovi přinášejí radost a očekávání během vánočních svátků. Ježíšek může symbolizovat dobro, štěstí a tradice spojené s dáváním dárků, což přispívá k vytváření pozitivní atmosféry během tohoto období. I když fyzická existence není doložena, jeho „existence“ může být chápána jako emocionální a kulturní realita pro ty, kdo věří v kouzlo vánočních svátků.“

Umělá inteligence