Červen byl v Česku pátý nejteplejší za posledních 58 let

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 100 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Odborní referenti. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: odborní referenti, Pracovní pozice je vhodná pro absolventy SŠ do 25ti let věku a VŠ do 30ti let věku. Komplexní zajišťování spisové služby, elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek a předarchivní péče o dokumenty, příprava spisů pro archivaci. Vyřizování žádostí k prověření restitučních nároků a úkonů s tím spojených, práce s grafickými programi. Vykonávání různých administrativních prací - kopírování a skenování podkladů, zakládání písemností do spisů, pomocné práce při skartaci dokumentů. 9 platová třída., Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, 5 sickdays, Nástup: od 1.8.2018 do 31.7.2019. Mzda: 18 100,- Kč, Kontakt: Kovářová Helena Ing., tel.: 725 918 751, e-mail: h.kovarova@spucr.cz, Místo výkonu práce: Axial Personnel Agency, s.r.o. - Poštovní, Poštovní č.p. 4, Příbram V-Zdaboř. Pracoviště: Axial personnel agency, s.r.o. - poštovní, Poštovní, č.p. 4, 261 01 Příbram 1. Informace: Helena Kovářová, +420 725 918 751.