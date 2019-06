Vtomto příběhu nejde o přepsání dějin, ale také o příplatky k důchodům a další výhody, které v Rusku požívají „veteráni válečných operací“.

Sovětských vojáků se invaze do Československa v srpnu 1968 účastnilo několik set tisíc a s výjimkou Afghánistánu se jednalo o poslední velkou „bojovou akci“ SSSR. „Veteráni“ operace Dunaj, jak velení Varšavské smlouvy přepadení Československa nazvalo, jsou dodnes v Rusku početnou a mediálně stále vlivnou skupinou. Skupinou, která dodnes šíří lži tehdejšího kremelského vedení o důvodech invaze do Československa.

Ruská „opoziční“ komunistická strana potřebuje, aby se tyto lži prosadily do oficiálního ruského stanoviska k invazi do Československa. A to proto, že kdyby nebyl pro invazi, při níž sovětské jednotky nenarazily na odpor, důvod, byli by „veteráni“ bez šance.

Na kulatém stolu, který na konci minulého týdne uspořádali spolu s dalšími frakcemi komunističtí poslanci ruské dumy, proto odezněly mnohé zarážející formulace. Podle návrhu novely zákona šlo o „plněním úkolů při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČSSR po dobu rozsáhlé vojensko-strategické operace vojsky států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968“.

Protestoval i Zeman

Ruští komunisté se o přijetí této novely o veteránech snaží už tři roky. Loni, v době výročí, se v ruských novinách objevilo několik článků „odborníků“, které se podobnými smyšlenkami snažily okupaci zdůvodňovat.

Kreml v minulosti podobné snahy odmítl. Důvodem byl i protest českého prezidenta Miloše Zemana, který se proti překrucování okupace ohradil při své návštěvě v Rusku v listopadu 2017. Další důvody jsou ekonomické, „veteránů“ srpnové okupace jsou dodnes stovky tisíc a financování sociálních výhod pro ně by bylo velmi nákladné.

Nynější akce ruských komunistů vyvolala tvrdou reakci jak české, tak slovenské diplomacie. Ministr zahraničí Tomáš Petříček připomněl Kremlu pasáž česko-ruské smlouvy, kde se píše o „nepřípustném použití síly proti Československu v roce 1968 “.

„Předpokládáme, že ruská strana stále považuje tuto smlouvu za platnou a vyvaruje se kroků, které by její obsah zpochybnily,“ varoval Moskvu ministr Petříček.