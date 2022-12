Ještě před pár měsíci vyrážela třicetiletá Michaela H. z Hradce Králové na páteční jízdu s kamarádkami do místních barů a diskoték. S rostoucími cenami alkoholu však poznává to, co je v některých západních zemích označováno jako warming up. Tento trend by se dal do češtiny převést jako předpíjení.