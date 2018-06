Češi jsou lenochy Evropy. Pravidelně sportuje jen každý dvacátý

Srovnání pohybových aktivit Evropanů, které přinesl Eurobarometr, přineslo znepokojivé výsledky. Češi se v porovnání s jinými národy hýbou jen velmi málo. Téměř dvě třetiny Čechů se sportu nevěnují ani nárazově.

Evropská komise se detailně podívala na to, jak Evropané sportují. Zjistila, že dvě pětiny z nich provozují nějakou fyzickou aktivitu alespoň jednou týdně. V případě Česka je však čilých obyvatel o osm procentních bodů méně, země tak skončila na chvostu žebříčku.

„Tento průzkum proběhl v Evropě už počtvrté a pro Českou republiku jsou jeho výsledky skutečně alarmující, protože potvrzují negativní trend klesající úrovně pohybové aktivity a sportu v České republice,“ posteskla si prezidentka české komory fitness Jana Havrdová.

Množství fyzické aktivity klesá s věkem, vzděláním a finančním zázemím respondentů. Počet Čechů, kteří si sportování nemohou dovolit, se nicméně od posledního podobného průzkumu snížil. Na otázku, proč se nevěnují sportu, Evropané nejčastěji odpovídají, že nemají čas nebo zájem, případně jim to údajně nedovoluje jejich zdravotní stav.

Největším zklamáním byla pro autory výzkumu situace ve věkové kategorii 15 až 24 let. Tam se zároveň potvrdil další zajímavý ukazatel, a sice to, že muži sportují více než ženy. Motivací k pravidelnému pohybu je pro většinu Evropanů dosažení lepšího zdravotního stavu, dále pak zlepšení kondice, relaxace a zábava.

„Medicína umí prodloužit věk, ale často to bohužel není život ve zdraví, protože devět z deseti let, o které žijeme déle, nás trápí nemoci,“ zdůvodnila Havrdová, proč je pohyb jediným zaručeným receptem na udržitelné zdraví.

Zatímco pro Čechy je na prvním místě ve sportech cyklistika, v Evropě se těší největší oblibě fitness. Například v Dánsku patří do nějakého sportovního nebo fitness klubu více než čtyři pětiny obyvatel. „Své kluby má každá, i sebemenší vesnička, lidé do nich vstupují už jako děti a zůstávají pak členy po celý život,“ podotkl ředitel dánské sportovní akademie Finn Berggren.

Rozpohybovat Českou republiku chce i Česká komora fitness. Na září proto připravuje šestitýdenní výzvu nazvanou Let’s be active, do které chce zapojit co nejvíce fitness center. „Odborníci z fitness center vyberou ty nejlepší cvičební programy a předvedou návštěvníkům to nejpoutavější, co nabízejí,“ přiblížila projekt Havrdová. Součástí akce bude také mobilní aplikace, díky které budou moci uživatelé sledovat své pokroky.