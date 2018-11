Češi jsou s unií spokojeni nejméně ze všech Evropanů. Proč?

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Poslední místo ze všech členských států. To je už téměř stabilní postavení, na kterém se Češi umísťují v průzkumech, které pokládají otázku, jak jste spokojeni se členstvím své země v Evropské unii.

Sociologové současně dodávají, že to hned neznamená jasný úspěch případného českého referenda o vystoupení z unie. Ale i při těch dnešních 39 procentech Čechů spokojených s naším členstvím v EU by si na setrvání Prahy, zvlášť po hlasování o brexitu, vsadil málokdo.

Přitom je to vlastně s podivem. Česku se daří výrazně nejlépe v jeho čtvrt- stoleté historii a podobně se daří i velké většině Čechů. Česko má nejmenší nezaměstnanost v celé Evropské unii, jeden z nejrychlejších růstů platů z osmadvacítky, do země stále proudí stovky miliard z unijních fondů. A přesto je na tom Evropská unie tak mizerně.

Co lidi vytáčí?

Ve svém seriálu se pokusím na příkladech od vás, z vašich měst a vesnic, z vašich regionů, zjistit, čím vás ta naše Evropské unie štve, co jí vyčítáte. A pokusit se odpovědět na otázku, kdy je to oprávněné a kdy jste podlehli nějakým bludům.

Stalo se zvykem politiků, a nejen v naší zemi, vše špatné házet na Brusel a vše dobré připisovat sobě. Já vás chci, bez stranění Evropské unii či jejím odpůrcům, provést poměrně složitým světem unijních institucí, ukázat vám, jak skutečně vznikají unijní rozhodnutí. Proč se některé věci, které vám přijdou jako zbytečná „bruselská buzerace“, dějí, a popsat, v čem mohou být Česku i vám samotným prospěšné či v čem vám naopak mohou zkomplikovat život.

Mým cílem bude poctivě, na základě znalostí a zkušeností člověka, který se unií přes deset let zabývá, popsat, v čem je Evropská unie skvělý a unikátní projekt. V čem nám naopak pomoc neumí, nedokáže, nebo někdy dokonce nechce, v čem nám může někdy i škodit. A také, že někdy to, co nám Čechům a Česku zkomplikuje život, může někde jinde v Evropě pomoci a tím to pomoci nakonec i nám. Ale i obráceně.

Velké nedorozumění

Pokusím se oddělit dezinformace od informací, říci vám, kde všude vám peníze z unie pomohly a kde a proč se jinde naopak vyhodily z okna. V nejlepší tradici Deníku chci opustit „pražskou bublinu“ a vydat se za vámi, do krajů a okresů, malých měst, do těch nejzapadlejších koutů Česka, do míst, kde je stále ještě složité sehnat slušnou práci za slušný plat.

Unie není zdaleka dokonalý projekt, to ostatně vědí i v Bruselu, ale je velkou otázkou, proč zrovna my Češi jsme s ní tak málo spokojeni. Je možné, že některé věci, které se i v naší Evropské unii dějí, špatně chápeme, nebo nám je někdo nedokáže či nechce vysvětlit.

Je totiž možné, že česká nechuť k Evropské unii je jen jedno velké nedorozumění. Nedorozumění, za které, jak to bývá i v životě, mohou většinou obě strany. Seriál, jehož první díl nyní vychází, se toto velké nedorozumění mezi Čechy a Evropou pokusí zmenšit. Tak, aby vaše náklonnost či odpor k Evropě nestály na pocitech či domněnkách, ale na faktech a znalosti věci.

Váš „pan Evropa“ Luboš Palata (*1967)

* Specialista na Evropskou unii a střední Evropu.



* Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálý zahraniční zpravodaj a také zástupce šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen, včetně ceny Ferdinanda Peroutky a rakouské ceny Psaní pro střední Evropu, dvojnásobný český nominant Ceny Evropského parlamentu.

Napište mi: Čím vás EU štve?

Stojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. V čem vás Evropská unie zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či v okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Evropská unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka?



Pište na adresu či e-mail:

Evropa pro Čechy, Deník, VLM

U Trezorky 921/2

158 00, Praha - Jinonice



Lubos.Palata@denik.cz



Těším se na každý váš dopis. Luboš Palata