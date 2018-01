Češi míří na hory. Sjeté pneumatiky policie neuzná

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Zabalit lyže a děti. Zkontrolovat auto a vyrazit. Pro půl milionu Čechů, kteří každoročně míří na lyže do ciziny, a desítky tisíc dalších, kteří sjíždějí domácí svahy, nastává hlavní sezona.

V příštím týdnu startují jarní prázdniny, které v následujících šesti týdnech zvýší provoz v horských střediscích u nás i v zahraničí. Dopravní odborníci proto i letos vydali sadu doporučení pro řidiče. „Známé pravidlo říká, že čím více je sjetý vzorek pláště, tím více se prodlužuje brzdná dráha a ovladatelnost především na sněhu, ledu a v podobných situacích,“ připomíná Igor Sirota z ÚAMK.

Nové zimní pneumatiky mají hloubku dezénu asi 8 mm, zákonné minimum pro zimní obutí je většinou 4 mm. Platí to i v Česku, kde se zimní gumy musejí používat v případě nepříznivého počasí.

Podle Siroty by ale čeští řidiči, zvlášť pokud míří za hranice, měli počítat s přísným pohledem policistů. „Například při jízdě do Rakouska, kde není výjimkou kontrola hloubky dezénu policií, se v případě samotné hranice 4 mm můžete dočkat problémů. Policie „těsnou hranici“ neuzná. Pokračování v cestě pak bude možné až po přezutí vozu,“ varuje Sirota.

Do budoucna se přitom podmínky výrazně zpřísní i v sousedním Německu, kudy Češi projíždějí do západní části Alp. „V roce 2018 nově vyrobené vozy a už v letošním roce zakoupené nové zimní pneumatiky musejí nést označení trojice horských štítů se sněhovou vločkou uprostřed. Tedy, smí se používat výhradně ryze zimní pláště. Nicméně i nadále, až do pololetí 2020 lze jezdit na starších pláštích například s označením M + S (bláto a sníh),“ říká Sirota.

V případě Německa přitom existuje ještě jedna „zvláštnost“. Naši západní sousedé mají v povinné zimní výbavě i zásobu nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Sirota upozorňuje, že jde o častý problém i u nás. Směs sice není povinná, ale Češi často kupují ty nejlevnější a při jízdě se pak nestačí divit. „U těch levných může jít o směs, u níž se při vystříknutí z trysek na okno oddělí složka nemrznoucího alkoholu a vody. Což je špatně. Druhá složka – voda – totiž po dopadu na sklo začne mrznout a vytvoří mrznoucí šmouhy,“ upozorňuje Sirota.