Za pultem hradeckého obchodu přitom sedí známá tvář - dlouholetý novinář a mediální manažer Martin Ondráček. Právě on je jedním ze spoluzakladatelů internetového obchodu se zbraněmi určenými ukrajinským vojákům. Fiktivní e-shop vznikl na platformě webu zbraneproukrajinu.cz . Zájemci si na něm mohou vybrat z různých položek od munice až po těžkou vojenskou techniku.

E-shop funguje zatím deset dní, ale za tu dobu se tu prodala výzbroj za takřka 20 milionů korun. „Chtěli jsme původní nápad armády a ukrajinského velvyslanectví více dostat do povědomí lidí. Aby si uvědomili, že ta válka je vlastně i naše válka. A taky jsme v nich chtěli vzbudit emoce,“ řekl Deníku muž, který (tehdy jako manažer Českého rozhlasu) stál i za zrodem známé kampaně Ježíškova vnoučata na pomoc seniorům. „Tohle jsou vlastně taková vnoučata na druhou,“ dodal s mírnou ironií v hlase Ondráček.

Web, který nyní nabízí přes 40 vojenských položek, pracuje s reálnými cenami armádního vybavení a zaslané peníze putují rovnou na ukrajinskou ambasádu. Největší zájem je o nákup protitankových střel javelin a tanky. „Při pohledu na ceny si asi každý uvědomí, kolik stojí úsilí Ukrajinců o mír. Vždyť jenom střela javelin vyjde na nějaké čtyři miliony korun. A pro dobrý výsledek je potřeba vyslat na nepřátelský tank minimálně tři takové střely. Na stranu druhou pak tyto střely zničí Rusku techniku za mnohonásobně víc peněz,“ dodal Ondráček.

Peníze z Ruska?

Fiktivní e-shop však necílí jen na české přispěvatele. Dokonce se na něj hlásí a dívají i lidé z Ruska. „Podle dat se na možnost nákupu podívalo už 417 Rusů. Ale nevím, zda něco koupili, do transakcí nevidím,“ dodal Ondráček.

A právě Rusko, respektive ruština, je jeden z jazyků a zemí, kam hodlá kampaň v budoucnu směrovat. „Máme už anglickou mutaci, ale na konci týdne spustíme i polskou a německou. Máme ambiciozní plán udělat z této výzvy celosvětovou kampaň,“ doplnil Ondráček. V přípravě jsou verze i pro Čínu, Koreu a právě i pro zemi okupantů. „A tady mě to bude hodně zajímat, zda si někdo od nich lajskne poslat nějaký ten rubl,“ nastínil další směřování webu Ondráček.

Ve světě však Dárek pro Putina žije zatím jen ve sdíleném prostředí. Kampaň, která by ještě více oslovila lidi po celém světě, totiž naráží na etické kodexy některých provozovatelů sociálních sítí. Dokonce se dostala až před etickou komisi twitteru. „Je to trošku nepochopitelné. Ale někteří vlastníci sociálních sítí nepočítají s válkou a nechápou ani ironii. Také jim nedochází, že tím, že tuto kampaň blokují, tak vlastně pomáhají Rusku,“ dodal Ondráček.

Martin Ondráček, spoluzakladatel internetového obchodu se zbraněmi pro UkrajinuZdroj: Deník/Petr Vaňous

Ironii nechápou ani někteří čtenáři sociálních sítí. Pod informací o kampani Dárek pro Putina se totiž sešla velká řada místy urážejících komentářů. Našly se však i světlé výjimky. Například Pavel Nedolecki se přiznal, že se mu nápad líbí a sám peníze zaslal. „Jasně, přispěl jsem - přispěl jsem i na humanitární stránku věci, ale ta vojenská má podle mě ještě větší důležitost a význam,“ míní Nedolecki.

Pod jeho komentářem se však hned objevilo několik zamítavých odpovědí, které naopak tuto kampaň haní. Našla však i své zastánce, kteří vidí, že jsou zbraně potřeba. Asi nejvýstižněji to napsal jeden z uživatel, který tvrdí, že se na Ukrajinu neposílají zbraně proto, aby se zastavila válka, ale aby se Ukrajina mohla bránit agresorovi. „Když to vzdají Russáci, skončí válka. Když to vzdají Ukrajinci, skončí Ukrajina,“ stojí v jednom z komentářů.

Podobně to vidí je i spoluzakladatel Dárku pro Putina. „Jsme rádi za každou korunu. Je to projekt, který nemá ve světě obdoby,“ dodal Ondráček.