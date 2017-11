Češi si připomínají 17. listopad 1989. Na Národní třídu již dorazil Babiš

Kaňkův palác na Národní třídě, na kterém je umístěná pamětní deska připomínající 17. listopad 1989, je obložen růžovým sádrokartonem. Účelem je ochránit omítku paláce před plamínky svíček. ČTK to dnes řekla Iva Chaloupková, mluvčí České advokátní komory (ČAK), která v budově sídlí. Podle ní komora stejným způsobem postupovala i v minulých letech, aniž by to vzbudilo emoce veřejnosti. Více ZDE.