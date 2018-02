Češi uctili v Praze i Brně zavražděného novináře. "Šokovalo nás to," říkají

Lidé v Praze i Brně dnes večer na pietních shromážděních uctili památku zavražděného slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka. Na pražské Václavské náměstí přišly v mrazivém počasí desítky lidí k soše svatého Václava zapálit svíčky u fotografií s portrétem zavražděného novináře.

Svolavatel akce Martin Uhlíř odhadl, že průběžně přišlo asi 200 lidí. Také v Brně dorazily na tamní Komenského náměstí asi dvě stovky lidí. Na obou pietních akcích lidé průběžně přicházeli a odcházeli, nezazněly žádné projevy.

Kuciaka zastřelil neznámý pachatel a podle slovenské policie to bylo s největší pravděpodobností kvůli jeho práci. Vrah zastřelil i jeho partnerku.

"Všichni si pamatujeme, že v loňském roce náš pan prezident vtipkoval při návštěvě Kremlu, že novinářů je příliš a že by měli být likvidováni. Začíná to nenávistnými slovy prezidentů a jejich lokajů a končí to vraždami nepohodlných lidí," řekl Uhlíř.

Brněnské pietní shromáždění se konalo na Komenského náměstí, svíčky a fotky obětí obklopily sochu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Také zde nezazněly žádné projevy. Brněnskou akci svolali mladí lidé, kteří pracují v profesích spjatých s médii a komunikací. "Šokovalo nás to," řekl o událostech na Slovensku jeden z organizátorů piety Michael Kalábek. Něco podobného by podle účastníků akce nemělo být na Slovensku ani v Česku ve 21. století vůbec možné.

K Masarykově soše přišla také řada aktivních brněnských novinářů, mluvčích a PR profesionálů. Dorazili také studenti žurnalistiky a jiných oborů z blízké Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Patrně první usmrcení novináře v novodobých dějinách Slovenska odsoudili slovenští politici, český premiér Andrej Babiš i řada českých opozičních politiků. Pod prohlášení odsuzující zavraždění Kuciaka a jeho přítelkyně se podepsaly i tři stovky českých novinářů ze soukromých a veřejnoprávních médií. Syndikát novinářů České republiky v dnešním prohlášení zaslaném ČTK odsoudil úkladnou vraždu slovenského novináře a vyzval slovenskou policii a orgány činné v trestním řízení, aby potrestal pachatele a zajistil bezpečí novinářů.

Přední slovenská média ve společném prohlášení označila vraždu novináře za vážné znamení toho, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody, a to svobodě slova a právu občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon. Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur (přes 25 milionů korun) za informace, které pomohou k dopadení vraha.