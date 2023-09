České armádní špičky se hlasitě postavili za vyzbrojení letectva stíhačkami F-35. Jejich prodej v červnu schválila americká vláda a v říjnu by o jejich nákupu měl rozhodnout i kabinet Petra Fialy (ODS). Pokud s Američany podepíše smlouvu, prvních strojů by se vojáci měli dočkat po roce 2030.

Lockheed Martin F-35 Lightning II | Foto: Shutterstock

Vojáci vstoupili do debaty o výhodnosti nákupu nejmodernějších letadel pro české letectvo. Chtěli by pro něj stíhačky F-35.

„Dali jsme vládě vojenské doporučení a stojíme si za tím. Nechali jsme si zpracovat analýzu, na které několik let pracovali ti největší odborníci. Jak dostáváme stále nové informace, jsme o našem doporučení stále více přesvědčeni,“ uvedl náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka.

Boj o škrty: Stanjura chce, aby obrana ušetřila dvě miliardy. Ta přišla s plánem

Reagoval tak na některé názory, které se objevují ve veřejném prostoru, že česká armáda tak drahé stíhačky nepotřebuje. „Každý chce to nejlepší. Ale ve světě velkých lidí si už musíme umět říct, zda to opravdu potřebujeme a zda na to máme. Koupit F-35 a a nemít pak na další modernizaci armády je třeba na nic,“ zpochybnil nákup na sociální síti X například poslanec za ANO Pavel Růžička.

Vojáci to ale vidí jasně. Letoun F-35 je podle Řehky takzvaný game changer, tedy stroj, který na bojišti mění pravidla hry. Zároveň je důležitý pro odstrašení potenciálního nepřítele a navíc poskytuje technologickou výhodu.

Podívejte se, co vše dokáže stíhačka F-35:

Zdroj: Youtube

Gripeny slouží už 18 let

Stíhačky páté generace F-35 by postupně nahradily švédské gripeny, které v českém letectvu slouží od roku 2005. Vojáci jsou přitom přesvědčeni, že pokud by armáda zůstala u letounů čtvrté či 4,5. generace, do patnácti let by nákup modernějších strojů musela řešit znovu, protože v tu dobu by tyto stroje nebyly schopny na bojišti modernějším strojům konkurovat.

„Neumím si představit, že za patnáct let přijdeme s tím, že letadla 4,5. generace nebudou stačit a budeme muset znovu obměňovat letectvo,“ nastínil Řehka. Stíhačky F-35 by měly v českém letectvu sloužit aspoň do roku 2070.

Stíhačka JAS-39 Gripen. Ilustrační snímekZdroj: Deník/Ondřej Littera

Člen plánovacího týmu pro taktické letectvo Jaroslav Míka je velkým milovníkem gripenů. Ostatně na svém tabletu má jeho velkou fotku a sám na nich nalétal 800 hodin. Přesto v úvahách o dalším směřování českého letectva stojí za americkými stroji. „F-35 nám dávají jistotu, že ochráníme naše území daleko za hranicemi naší republiky,“ vyzdvihl.

Mají výhody

Vysvětlil, že protivzdušná obrana má tři pilíře. Obraz vzdušné situace zajišťují radary. Ty ovšem nedohlédnou za horizont a v takovém případě nastupují speciální letadla systému AWACS.

Ještě dál však potřebné informace v případě ohrožení mohou získat právě letadla F-35 vybavené technologií stealth a dalšími vymoženostmi. Budou moci operovat ve větší hloubce nepřátelského území a předávat informace o situaci. Získají tak více času pro reakci protivzdušné obrany, která bude v budoucnu vybavena protiletadlovým raketovými systémy Spyder. Ty jsou schopny ničit i balistické rakety.

Budoucnost české armády je jako ze sci-fi filmu: Umělá inteligence i supervojáci

Zkušenosti ze současné války na Ukrajině ukazují, že značné škody napáchají třeba i úlomky sestřelených raket, které dopadnou do obydlených oblastí. Potvrzuje to i stíhací pilot Aleš Svoboda, který je od loňska i záložním astronautem Evropské kosmické agentury. Sám prodělal cvičení taktických scénářů na simulátorech v americkém Texasu nebo se zúčastnil různých spojeneckých cvičení.

V poslední době například Arctic Challenge, kde sám létal v gripenech, ale většina nasazených letadel byly F-35. „V operačním prostředí by to bez letounů páté generace bylo složité. Museli bychom akceptovat vysoké ztráty,“ zhodnotil vlastní zkušenosti.

Lockheed Martin F-35 Lightning IIZdroj: Shutterstock/jgorzynik

Stroje F-35 totiž zastanou úkoly, které by musely ve větším počtu provádět letadla čtvrté generace. Jejich konstrukce navíc není obdařena technologií stealth, takže by byla nepřátelskou protivzdušnou obranou snadněji odhalitelná.

Obnovu čeká i základna

Ministerstvo obrany plánuje, že pořídí 24 stíhaček F-35, které postupně nahradí čtrnáct strojů Gripen. V nich v současné době létá 21 pilotů, tedy 1,5 pilota na jeden letoun. Letectvo by tedy muselo vycvičit více pilotů, protože stejný násobek chce zachovat i pro F-35.

Odhadovaná cena nových letadel je sto miliard korun, další investice za zhruba jedenáct miliard si vyžádá rekonstrukce základny v Čáslavi.

Jak se létá s F-35? Piloty mění v mistry taktiky, v kokpitu je zvláštní ticho

Vojenský analytik Lukáš Visingr přitom uvedl, že letiště by muselo projít modernizací i bez nákupu F-35. To potvrdili i sami vojáci. Řehka vysvětlil, že právě tento letoun se stane nejrozšířenějším letadlem v Severoatlantické alianci a česká armáda by chtěla mít schopnost tato letadla přijímat i na českých letištích.

Obměna letectva by neměla brzdit modernizaci ostatních složek armády. Řehkův zástupce Miroslav Hlaváč přiblížil, že v běhu jsou už modernizace pásových bojových vozidel a děl, chystá se obměna tanků, spojovacích či ženijních sil. Modernizací projde 4. brigáda rychlého nasazení nebo protivzdušná obrana státu.