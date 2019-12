K první skupině se řadí třeba Jiří Kulhánek z Hradce Králové. „Já už to jako vtip vlastně ani neberu. Spíš je to krutá realita. A nejhorší na tom je, že pošťáci se občas ani neobtěžují zazvonit. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl doma, a přesto se mi najednou objevil ve schránce vzkaz, že jsem nebyl k zastižení, a proto si musím pro zásilku dojít na poštu,“ sděluje své pocity Jiří Kulhánek, který se již nechtěl stále trmácet na nejbližší poštu, stát frontu a mnohdy se i hádat s obsluhou za překážkou: „Vím, že ona za to nemůže, ale stejně mi to kolikrát nedalo. Jenže hlavou zeď neprorazíš. Místo toho, abych se nervoval, tak už nějakou dobu využívám služeb soukromých přepravců. A jsem spokojen.“

Do skupiny, která u České pošty vidí spíše negativa, se řadí i Jana H. z Mladé Boleslavi. „To jméno přede mnou ani neříkejte. Už jsem s ní měla tolik výstupů, že je ani nedokážu spočítat na jedné ruce. Dokonce jsem dávala i reklamace, ale pošta se kolikrát ani neuráčila mi odpovědět,“ míní žena, která v poslední době raději sáhne do soukromé sféry, než aby se spoléhala na státní podnik: „U soukromníků mám jistotu, že se mi ozvou a můžeme si sjednat čas i místo sjednání zásilky. To se mi líbí, ale u pošty jsem to nikdy nezažila.“

Nervy s balíčkem

Své špatné zkušenosti s prací České pošty popsala Deníku i mladá žena z malé vísky u Hradce Králové. „Potýkala jsem se s nepříjemnou situací, kdy jsem posílala drahou zakázku, dala jsem ji pojistit a sledovala, až ji zákazníkovi doručí. Mělo to být do druhého dne. Po dvou dnech balíček stále visel kdesi na cestě,“ začala s popisem trnité cesty žena.

Do celé anabáze se vložil i koncový zákazník, který na poštu volal. Tam mu bylo řečeno, že balík bude doručen do druhého dne. Vzal si proto volno, ale balík opět nedorazil. „Jelikož šlo o velmi drahou zakázku, urgovali jsme poštu oba. Pošta nám dala číslo na konkrétního řidiče, ale toto číslo bylo nefunkční. Nakonec telefon nebrala ani pošta.

V zoufalství jsem napsala poštovnímu ombudsmanovi, který, dle textu na webu, stojí na mé straně. Odpověděl po několika dnech, ať problémy s poštou řeším s poštou, a ne s ním. V té době už zákazník naštěstí balík měl. Nicméně mě to ponaučilo a drahé zakázky už poště nesvěřím. Nicméně abych jen nehanila, využívám firemní doručování, které funguje dobře. Paní na přepážce malé vesnické pošty ví přesně, co dělat, a nikdy mě nezklame,“ našla žena na státním dopravci přece jen nějaká pozitiva.

Mezi lidmi zažitou praxi „svých“ lidí však mluvčí České pošty Matyáš Vitík obhajuje a slibuje nápravu. „Tento problém se netýká menších obcí, ale velkých měst, kde je vysoká fluktuace mezi zaměstnanci. I v těchto oblastech ale počet neúspěšných pokusů o doručení klesá. V případě, že jsou zákazníci nespokojeni se službami České pošty, mohou podat reklamaci,“ říká Matyáš Vitík a v případě větších zásilek odkazuje například na službu Balík do ruky.

Ta u svého popisu říká: „Nabízíme doplňkovou službu Garantovaný čas dodání, se kterou balík dodáme nejpozději do 14.00 hodin v pracovní den a sobotu. Ve vybraných městech a obcích doručíme zásilku ještě dříve, nejpozději do 12.00 hodin. Adresátovi zasíláme SMS nebo e-mail s informací o pohybu balíku, a to ode dne jeho podání.“

Posily před Vánocemi

Tuto službu například využívá a chválí si ji i Václav V. z Prahy: „Vím, že na Českou poštu hodně lidí nadává, ale já jsem s ní maximálně spokojen. Hodně věcí objednávám z internetu. A při platbě vždy dám kolonku dodat Českou poštou. Ze všech nabídek je prakticky nejlevnější a navíc je s poštou domluva,“ říká muž a přidává vlastní zkušenost: „Jednou se mi stalo, že jsem si objednal mobilní telefon. V době dodání jsem však byl v práci. Pošťák mi zavolal a za chvilku jsme se domluvili, že pro něj není problém si pár kilometrů zajet a zásilku mi doručit.“

Podobnou zkušenost má i Marie V. z Výravy nedaleko Hradce Králové: „Na Českou poštu nemohu říct půl křivého slova. Ano, občas s ní byly problémy, ale s kým ne? Jsem v invalidním důchodu a paní pošťačka vždy, když mi nese něco důležitého, zazvoní. Za dlouhé roky jsem s poštou neměla větší problém.“

Problém s doručováním však může nastat s blížícími se Vánocemi. Aby se všechny dary poslané přes státního doručovatele dostaly včas pod vánoční stromeček, rozšiřuje Česká pošta své řady i o brigádníky. Těm nabízí přivýdělek až 190 korun za hodinu.

„Služby posilujeme jak brigádníky, tak zaměstnanci z administrativy, kteří chodí vypomáhat kolegům do provozu, tak například inovacemi, které zvyšují zákaznický standard. Jde například o zavedení možnosti platit u balíkových doručovatelů kartou, aby klient nemusel mít připravenou hotovost. Dále jsme do avíz přidali mobilní kontakt na balíkové doručovatele,“ informoval Matyáš Vitík a doplnil, že státní přepravce dále nabízí klientovi možnost zadat do avíz mobilní kontakt na balíkového doručovatele.

Zákazník se tak s nimi může domluvit na detailech předání své zásilky,“ nechal se slyšet Matyáš Vitík, a k náboru brigádníků dodal: „Brigádníky přijímáme neustále a maximální možná hodinová odměna je až 190 korun. Zájemci se mohou hlásit na konkrétní HR specialisty přes zelenou linku. Nábor realizujeme přes sociální sítě, online reklamu nebo přes outdoorovou reklamu, případně se zájemci mohou o konkrétním pracovním místu dozvědět více přes chatbot České pošty.“

Sama pošta však zatím přesně neví, který bude nejzazší termín, kdy budou moci lidé balíky poslat tak, aby se skutečně objevily pod stromečkem a ke svému adresátovi se nedostaly až mezi svátky: „V současné době ještě nebyl rozhodný den, do kdy je potřeba předat zásilku do přepravy České pošty, aby byla adresátovi doručena do Štědrého dne, stanoven. Co se pak týče otevíracích dob našich poboček během svátků, tak přesné otevírací doby poboček během jakýchkoli svátků dáváme k dispozici klientům prostřednictvím našich webových stránek. Stejně tak tomu bude i před Vánocemi, kdy v prosinci zveřejníme otevírací dobu o svátcích.“