Silnice na jihu Čech jsou sjízdné bez potíží. Silničáři vyjeli v noci a nad ránem se všemi sypači. ČTK to v sobotu řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Sáčková. Podle výstrahy meteorologů může být na silnicích ráno místy náledí nebo zmrazky. Nejvyšší sobotní teploty budou od jednoho do čtyř stupňů Celsia.

„Sjízdnost na silnicích našeho kraje je bez problémů. Situaci monitorujeme, v noci jsme měli v terénu všechny sypače. Vyjížděly vpodvečer a potom ráno ještě na opakovaný posyp,“ řekla dispečerka.

V kraji bude dnes zataženo, ojediněle mlhy, i mrznoucí. Někde může slabě mrholit či pršet. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách od minus jednoho do dvou stupňů nad nulou.

Jihomoravský kraj

Silnice na jihu Moravy jsou v sobotu ráno po pátečním odpoledním sněžení mokré po chemickém posypu, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Dálnice na území kraje jsou holé, mokré a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK).

Teplota se ráno v kraji pohybovala kolem nuly, od minus dvou do dvou stupňů nad nulou. V pátek odpoledne v kraji nasněžilo, silnice jsou ale posypané. V Brně večer vyjelo všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. „Během tohoto výjezdu bylo chemicky ošetřeno 570 kilometrů silnic, přičemž spotřebováno bylo celkem 95 tun posypového materiálu a 90 kilometrů komunikací bylo ošetřeno i pluhováním,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

V sobotu má být v kraji převážně zataženo a mlhavo, místy může mrholit a zpočátku i slabě sněžit. Nejvyšší denní teploty vystoupí na jeden až čtyři stupně Celsia, stejně vysoká zůstane i v noci na neděli. Podle předpovědi mohou ráno hrozit zmrazky a tvorba náledí, ale pouze ve vyšších polohách a ojediněle.

Karlovarský a Plzeňský kraj

Silnice v Karlovarském a Plzeňském kraji mohou namrzat. Silničáři sice vozovky chemicky ošetřili, ale ve vyšších polohách, v Krušných horách i na Šumavě, na silnicích zůstávají po pátečním sněžení zbytky sněhu, které mohou klouzat. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na možnost ledovky upozorňují silničáři například v okolí Božího Daru na Karlovarsku. Na silnicích jsou vyjeté pásy se zbytky sněhu. Nebezpečné mohou být ale i silnice nižších tříd, například v okolí Bochova. Silničáři se v posledních hodinách zaměřili zejména na údržbu silnic v Podkrušnohoří, hlavní tahy jsou po chemickém ošetření sjízdné.

Podobně i v Plzeňském kraji by si řidiči měli dát pozor hlavně na silnicích ve vyšších polohách, kde může vznikat při teplotách kolem minus čtyř stupňů Celsia ledovka.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstával po nočním sněžení rozbředlý sníh. Silnice byly s opatrností sjízdné. V Krkonoších, v Orlických horách a na Náchodsku cesty pokrývala vrstva ujetého sněhu o síle do pěti centimetrů. V nižších polohách na silnicích ráno ležely zbytky rozbředlého sněhu, dálnice D11 byla po chemickém ošetření mokrá, uvedli silničáři.

Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia. Na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus pěti stupňů a leželo na nich asi 16 centimetrů sněhu, z toho tři centimetry nového.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo, ojediněle s mlhami. Zejména na horách meteorologové čekají slabé sněžení, které bude odpoledne přecházet do deště se sněhem a slabého deště. Ojediněle by mohly být srážky mrznoucí. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách má být kolem nuly.

Pardubický kraj

Po nočním sněžení zůstávala dnes ráno v Pardubickém kraji na silnicích vrstva rozbředlého sněhu na Orlickoústecku a Svitavsku. Zbytky sněhu pokrývaly silnice v Železných horách a v okolí Třemošnice na Chrudimsku. Dálnice D35 mezi Sedlicemi a Časy byla po chemickém ošetření mokrá a sjízdná se zvýšenou opatrností, uvedli silničáři.

V noci na sobotu se na některých silnicích vytvořila ledovka. S velkou opatrností byla sjízdná silnice I/35 z Moravské Třebové na Svitavsku směrem na Olomouc. Na zledovatělé silnici uvázl kamion v Přelouči na Pardubicku, uvedla policie.

V části okresu Ústí nad Orlicí ráno padal déšť se sněhem. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia, v horských oblastech bylo kolem minus dvou stupňů.

Dnes by mělo být podle meteorologů v Pardubickém kraji zataženo, na horách by se mohlo objevit slabé sněžení s deštěm. Srážky by mohly být i mrznoucí. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách má být od minus dvou do plus jednoho stupně.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji pokryl sníh, sněžit začalo už v pátek v noci a sněhové přeháňky pokračovaly až do sobotního rána. Do terénu vyrazili silničáři ve všech okresech. Většina silnic je nyní po chemickém ošetření holá a mokrá, na zbytky sněhu mohou narazit řidiči na vozovkách především ve vyšších polohách, řekli ČTK správci silnic.

S veškerou technikou byli přes noc venku i silničáři na Olomoucku. „Byly zde slabší sněhové přeháňky, na Kozlovsku a Potštátsku napadly dva až tři centimetry sněhu. Vozovky jsou holé a mokré po chemickém ošetření, ve vyšších polohách jsou ještě zbytky sněhu, ale už to taje, protože teploty jdou nahoru. Pohybují se momentálně od nuly do jednoho stupně,“ řekl dispečer olomouckých silničářů. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje v okolí Litovle také na možnost tvorby náledí.

Sněhové přeháňky zaměstnaly také silničáře na severu kraje. „Napadly tak tři centimetry v nejvyšších polohách. Vozovky po chemickém ošetření jsou holé a mokré, na silnicích ošetřovaných inertně je od středních poloh uježděná vrstva sněhu krytá posypem,“ řekl dispečer šumperských silničářů. Podobná situace je také na Jesenicku.

I na Prostějovsku silničáři vozovky chemicky ošetřovali, jsou však všechny sjízdné. Déšť se sněhem nebo sněhové přeháňky ještě nad ránem hlásili správci silnic také na Přerovsku.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes mokré po chemickém ošetření, místy na nich mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Krajští cestáři v noci poslali do terénu veškerou techniku, silnice jsou nyní už sjízdné, řekl ČTK dopoledne pracovník dispečinku správy a údržby silnic. Podle mluvčí středočeských cestářů Petry Kučerové na některých místech regionu v noci uvízly kamiony a jeden sypač měl nehodu.

„Byly problémy na několika silnicích třetí třídy, kam najely kamiony a uvízly tam, ale už se všechno odstranilo. V současné době by už mělo být všechno sjízdné a neměly by být žádné problémy,“ uvedl dispečer před 9. hodinou. Podle Kučerové měly kamiony potíže například u Smečna na Kladensku nebo Heřmanova na Rakovnicku.

„V noci jsme na silnice v našem kraji poslali veškerou techniku. Sypače se solí během noci ošetřily své okruhy dvakrát, inertním posypem jednou. Na silnici II/111 mezi Divišovem a Struhařovem se stala nehoda sypače s osobním automobilem. Po několika hodinách náš sypač pokračoval v práci,“ uvedla Kučerová.

Na většině území středních Čech je dnes zataženo, teploty se pohybují kolem nuly a fouká slabý vítr.

Ústecký a Liberecký kraj

Silnice na severu Čech jsou v sobotu ráno po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností, místy leží zbytky sněhu. Vyskytnout se může také náledí, v Libereckém kraji zejména na západě. Na silnici číslo devět v obci Svor na Českolipsku se může vyskytovat ledovka. Vyplývá to z údajů na webech meteorologů a silničářů.

Teploty se budou během dne pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách může mírně mrznout. Meteorologové očekávají občasné slabé sněžení, postupem dne bude přecházet v mrholení a ve vyšších polohách i mrznoucí srážky.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou po sněhových přeháňkách sjízdné, především ve vyšších polohách však silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. S technikou vyrazili do terénu po celém regionu, silnice jsou chemicky ošetřené. Teploty se pohybují kolem nuly a viditelnost na cestách může komplikovat mlha, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Zimní počasí vyslalo do terénu například silničáře na Kroměřížsku. Silnice jsou tam nyní mokré po chemickém ošetření, dohlednost je snížena kvůli srážkám a řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností, apelují správci cest. Podobná situace je také na Vsetínsku, i tam je opatrnost nutná, stále tam také mrholí. Ve vyšších polohách Zlínska dispečeři kolem 7. hodiny hlásili ještě sněhové přeháňky. Na Uherskohradišťsku byly cesty po chemickém ošetření mokré, místy byla mlha.

Teploty se v sobotu ráno ve všech částech Zlínského kraje pohybovaly kolem nuly, na Zlínsku a Vsetínsku už stouply nad bod mrazu.