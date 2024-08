Rada České televize na pondělním mimořádném zasedání vzala na vědomí informaci o zrušení pořadu 168 hodin. Zároveň generálního ředitele Jana Součka vyzvala, aby do 10. září předložil materiál o výrobě a rozsahu publicistických pořadů ve veřejnoprávní televizi s charakteristikou typu publicistického žánru a jejich podílu na objemu vysílání. Souček má také Radu informovat o tom, jak, kdy a čím bude zrušený pořad nahrazen. Vyplývá to z jednání Rady ČT.

Mimořádného jednání Rady České televize se on-line z dovolené účastnil i Souček. Dříve to přitom odmítl s tím, že by legitimizoval porušení zákona, který radním zakazuje zasahovat do přípravy a vysílání jednotlivých pořadů. „Nemyslím si, že měla být svolána mimořádná schůze Rady ČT k rušení jednoho pořadu,“ uvedl. Uvedl také, že televize nyní vyvíjí čtyři nové publicistické pořady pro nedělní pozdní hlavní vysílací čas, ve kterém dosud běželo 168 hodin.

Souček vysvětloval, proč byl pořad zrušen

Souček radním zopakoval, že pořad zrušila programová rada mimo jiné kvůli porušení kodexu ČT, který konstatovala opakovaně Rada ČT, i porušení zákona, jež konstatovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Šlo zejména o neposkytnutí prostoru pro názor druhé strany nebo jeho zesměšňování, či neposkytnutí náležitého kontextu v reportážích. Ke zrušení pak přímo vedlo zveřejnění soukromé konverzace tváře pořadu Nory Fridrichové a bývalého vedoucího pořadu Reportéři Marka Wollnera. Zveřejněním explicitní konverzace Fridrichová podle Součka poškodila jméno České televize. Zároveň zmínil, že Fridrichová dostala již loni za pochybení při přípravě reportáží vytýkací dopis.

Radní nejprve Fridrichové hlasováním neumožnili se k projednávanému rušení pořadu vyjádřit, na konci jednání jí prostor dali. Fridrichová označila některé argumenty pro zrušení pořadu za "faulové" a nepravdivé. Argumentace ohledně konce pořadu podle ní postupně přitvrzovala zřejmě s ohledem na to, že veřejnost prvotně zveřejněné důvody neakceptovala. Dodala, že šest let starou komunikaci s Wollnerem zveřejnila až kvůli obraně svého jména, když na ni v bulvárních médiích zaútočil.

Pořad 168 hodin ČT vysílala od roku 2006. Za dobu své existence přinesl na 3500 reportáží. V minulém roce měl pořad průměrnou sledovanost 533 000 diváků a díval se na něj zhruba každý šestý Čech se zapnutou televizí.

Happening kvůli ukončení pořadu 168 hodin:

Proti ukončení pořadu 168 hodin v pondělí protestovaly na Kavčích horách desítky lidí. Setkání uspořádalo občanské hnutí Milion chvilek před hlavní budovou veřejnoprávní televize s heslem Českou televizi hlídáme, publicistiku nedáme! Zároveň zachování pořadu požaduje petice.